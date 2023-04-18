Специальный представитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор впервые посещает с визитом Узбекистан. В его программе — встречи с членами правительства страны, а также руководителями правоохранительных органов.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» Эймон Гилмор рассказал о цели визита и о том, как он видит ситуацию с правами человека в Узбекистане.

— Расскажите, пожалуйста, о повестке вашего визита, какие темы вы обсуждаете с правительством Узбекистана?

— В качестве специального представителя ЕС по правам человека я постоянно совершаю рабочие поездки в разные страны, и визит в Узбекистан является частью этой программы. Но это не первый раз, когда я посещаю страны Центральной Азии, прежде я уже бывал в Казахстане и Кыргызстане, а в конце этой недели отправлюсь в Туркменистан.

В ходе визита в Узбекистан состоятся встречи с представителями организаций гражданского общества, президентом Шавкатом Мирзиёевым, министрами иностранных дел, юстиции, внутренних дел, генеральным прокурором, омбудсменом, главами Сената и Законодательной палаты.

Мы будем обсуждать ситуацию с правами человека в самом Узбекистане, а также в регионе и некоторые международные вопросы, включая очень серьёзную ситуацию в Афганистане, которая вызывает озабоченность Европейского союза. Мы также обсудим торговые соглашения ЕС с Узбекистаном. И, конечно же, наш диалог будет направлен на укрепление отношений между Европейским союзом и Узбекистаном.

Этот визит я совершаю совместно со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, чтобы поддержать важную работу, которую она проводит в регионе.

Я думаю, что этот визит также важен тем, что Узбекистан является членом Совета ООН по правам человека. И мой визит происходит после и в контексте визита верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка в Узбекистан, который состоялся несколько недель назад.

— Как вы оцениваете ситуацию с соблюдением прав человека в Узбекистане?

— В целом, моё мнение соответствует оценке, которую дал верховный комиссар Фолькер Тюрк. Он отметил, что независимый Узбекистан унаследовал структуры, которые не учитывали права человека должным образом, и что от старых привычек тяжело отказаться.

Меня обнадёживает прогресс, достигнутый за последние шесть лет: очень сильная приверженность президента правам человека и продвижению прав человека, а также реформы, которые он проводит: прекращение принудительного труда и детского труда, реформы в сфере гендерного равенства, обновление законодательства о гендерном насилии. Я думаю, что это очень важный законодательный акт.

Я также хочу отметить готовность правительства Узбекистана сотрудничать с ООН и приглашать специального докладчика ООН по разным вопросам прав человека.

Но, конечно, как и в каждой стране, ещё многое предстоит сделать. Я бы обратил внимание на важность гражданского общества. Здоровое гражданское общество важно для каждой страны, для её демократии, для того, чтобы система государственного управления работала лучше, чтобы широкие слои общества были вовлечены в то, чем живёт страна. И поэтому важно поощрять укрепление взаимодействия с гражданским обществом и облегчение процедур для регистрации организаций гражданского общества, чтобы они могли эффективно функционировать.

Ещё одна область, на которую я хотел бы обратить внимание, — это свобода СМИ, свобода выражения мнений и свобода собраний. Природа СМИ меняется во всем мире, и я думаю, что правительствам необходимо реагировать на это изменение. Под этим я также подразумеваю свободу выражения мнений.

В ходе моего визита я нашёл в правительстве Узбекистана готовность к взаимодействию с Европейским союзом и к партнёрской работе с нами. Страны-члены ЕС прошли долгий путь по расширению прав человека и основных свобод. Это опыт, которым мы можем с пользой поделиться с Узбекистаном и конструктивно работать вместе, чтобы обеспечить полную защиту и продвижение прав человека в стране.

— Вы упомянули обновлённое законодательство Узбекистана о защите женщин и детей от насилия. По вашему мнению, насколько прогрессивным является этот закон и каковы должны быть дальнейшие шаги Узбекистана для продолжения работы по защите прав женщин и детей?

— Я думаю, что это очень значительный шаг вперёд и позитивный момент, что этот документ был предложен и принят. Конечно, как и в случае с любым другим законом, главное — это его исполнение, мы должны увидеть это в процессе.

Кроме того, считаю, что дело не только в законодательстве. Конечно, очень важно криминализировать гендерное, домашнее и сексуальное насилие. Но так же важно, чтобы развивалась культура нетерпимости к насилию в обществе. Этого просто не должно происходить.

Мы должны рассматривать законодательство в сочетании с тем, как развивается общество. Нигде не должно быть нормой, что женщины подвергаются насилию в своих домах или за их пределами и что люди не защищены от сексуального насилия, в частности, дети. Ключевую роль в решении проблемы насилия в обществе будет играть то, насколько последовательно будут исполняться законы, чтобы повлиять на поведение людей. Стабильное правоприменение должно привести к тому, что прибегать к нему нужно будет все меньше и меньше.

— Вы, конечно, знакомы с трагическими событиями в Нукусе в июле 2022 года. В Узбекистане была создана парламентская комиссия по их расследованию, в неё вошли, кроме депутатов, представители гражданского общества. Знакомы ли вы с работой комиссии и если да, как оцениваете ее?

— Действительно, в течение ближайших двух дней мне предстоит узнать о ходе этого расследования. Насколько я понимаю, эта работа ещё не завершена. Я призывал к завершению расследования, потому что необходимо иметь полное понимание того, что произошло. Думаю, нам также необходимо добиться ответственности за произошедшие события, в частности, за гибель и ранения людей.





Поэтому я с нетерпением жду, когда комиссия завершит свою работу и отчёт комиссии будет опубликован, чтобы мы все могли с ним ознакомиться. В первую очередь, я думаю, это необходимо людям в самом Узбекистане, во вторую — международному сообществу. Необходимо также, чтобы был диалог с заинтересованными людьми, чтобы были рассмотрены их жалобы.

Но, опять же, я был воодушевлён быстрой реакцией президента Узбекистана на эти события и оперативным созданием комиссии и с нетерпением жду завершения этой работы и отчётов, которые она подготовит.

— В конце апреля в Узбекистане состоится референдум о конституционной реформе. В ходе вашего визита удалось ли вам обсудить роль прав человека в новой редакции Конституции?

— Не думаю, что мне было бы уместно высказывать мнение о содержании новой Конституции, поскольку принять решение о ней должен народ страны. Я знаю, что был проведён процесс консультаций и приветствую это. Удивило разве только то, что Узбекистан не запросил консультации с Венецианской комиссией за демократию через право (основной задачей комиссии является предоставление конституционной и правовой помощи государствам — ред.). Но теперь мы ждём решения народа Узбекистана на референдуме.

Всегда есть вопросы, которые возникают при принятии новой конституции в любой стране, и это включает в себя то, как общие концепции заявлений и целей, которые изложены в конституции, затем переводятся в законодательную форму, наделяются реальным смыслом. Я обсуждал с министрами то, как они будут отображать в законодательстве содержание новой конституции.

Надеюсь, как и все, что новая Конституция ознаменует становление нового Узбекистана, который будет означать лучшую жизнь для всех людей в стране.