В 5:11 18 апреля в аэропорту Ташкента приземлился самолёт турецкой авиакомпании AnаdоluJet, открывшей новый маршрут «Анкара — Ташкент — Анкара».

Лайнер Boeing 737−800 торжественно встретили водной аркой. Первым рейсом в Узбекистан прибыли 160 пассажиров, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.





Экипаж и пассажиров под звуки карная и сурная встретили посол Турции в Узбекистане, представители Министерства культуры и туризма и Министерства транспорта, а также руководство Uzbekistan Airports.

Планируется, что рейсы по данному направлению будут выполняться раз в неделю — по понедельникам.

AnadoluJet — дочерняя компания Turkish Airlines со штаб-квартирой в Анкаре. В парке авиаперевозчика 59 самолётов, осуществляющих как внутренние перевозки, так и международные по 89 направлениям.

Напомним, сейчас между Узбекистаном и Турцией еженедельно выполняется более 60 авиарейсов, в том числе из Ташкента, Самарканда, Ферганы, Ургенча и Бухары в Стамбул.