В редакцию «Газеты.uz» обратились жители махалли «Ракат» Яккасарайского района Ташкента, попросив изучить ситуацию с появлением здесь пятиэтажного офисного здания вместо заявленного по проекту трёхэтажного индивидуального дома. Наш корреспондент побывал в махалле и поговорил с жителями, а также с представителями владельца здания и государственных органов.

Здание находится на улице Имама Ат-Термизий. Житель махалли Аваз Пулатов рассказал, что строительство началось во время карантина в 2020 году. Заказчик проекта Чен Юнян получил разрешение на строительство трёхэтажного индивидуального жилого дома, что указано в документах.

Эскизный проект на строительство трёхэтажного жилого дома, подписанный архитектором Яккасарайского района.



«Перед получением разрешения на строительство застройщик приходил к нам, получил наше одобрение, но речь шла о трёх этажах и мансарде», — рассказал другой житель Бахром Самуков. Его сосед Зухриддин Атхамов подтвердил это.

Управляющий зданием, представившийся Сашей Ли, отметил, что Чен Юнян получил разрешение на строительство пяти этажей, однако документы не представил.

Аваз Пулатов и Бахром Самуков говорят, что когда заметили, что строительство вышло за рамки представленного жителям проекта, они высказали недовольство заказчику. По их словам, стройка остановилась на два-три месяца, но потом работы возобновились.

Вид на здание из двора Аваза Пулатова.



Из-за высоты здания во дворы домов Аваза Пулатова и Бахрома Самкулова стало попадать меньше солнечного света. В 2022 году Управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ташкента провело анализ по инсоляции новостройки по отношению к их участкам. В заключении говорится, что офисное здание «не соответствует санитарным и строительным требованиям непрерывной инсоляции».

Аваз Пулатов задаётся вопросом прочности здания: «Если разрешение выдано на строительство трёх этажей, рассчитан ли фундамент на пять?»

Вид на здание из двора Зухриддина Атхамова.

Жители также недовольны тем, что сотрудники офисов паркуют машины у ворот их домов. Это не только доставляет им дискомфорт, но и усугубляет их тревогу за безопасность близких, выходящих на прогулку.

Как стало известно, в ноябре 2020 года Главное управление строительства Ташкента направило иск в Яккасарайский межрайонный суд по гражданским делам с требованием обязать заказчика здания снести четвёртый и пятый этажи.

Бюро принудительного исполнения Ташкента неоднократно направляло предписание заказчику с требованием снести верхние этажи, отметили «Газете.uz» в пресс-службе БПИ. В этом году ведомство направляло запрос в хокимият района о выделении спецтехники и рабочей силы для сноса верхних этажей, сообщили в пресс-службе.

Помощник заказчика Зуфар Уразматов заявил, что ответчик обжаловал решение межрайонного суда в Верховном суде Узбекистана и выиграл дело.

«Судья рекомендовал нам самостоятельно решить конфликт с жителями», — сказал он. Зуфар Уразматов отказался ознакомить корреспондента с решением суда.

Представители заказчика также заявили, что занимаются оформлением документов на своё здание.

Случаи, когда построенные здания не соответствуют утверждённому проекту или заявленному назначению, встречаются в Узбекистане часто. К примеру, на массиве Ц1 в Ташкенте на месте зелёной зоны вместо обещанной многоэтажной парковки появились новостройки. В прошлом году широкий резонанс получила история со строительством в махалле с малоэтажной застройкой в Самаркандском районе 12-этажного здания.

Цель публикации этого материала — обратить внимание властей на наличие пробелов в законодательстве и недостатки в контроле за возводимыми объектами и их согласовании с общественностью.