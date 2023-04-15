Творожная пасха





Традиционный десерт на Пасху. Основным ингредиентом является творог, а в качестве начинки можно использовать любые орехи, цукаты и сухофрукты.

Кулич «Краффин»





Невероятно красивый, со слегка влажным мякишем и фантастическим ароматам апельсина — такой кулич станет отличным украшением вашего пасхального стола.

Пасхальное печенье с сюрпризом





Песочное печенье с глазурью и сюрпризом внутри. Такое угощение можно приготовить на любой другой праздник.

Классический кулич с цукатами и глазурью





Мягкий, воздушный кулич из дрожжевого теста — настоящее украшение стола в праздничный день.

Красим яйца на Пасху натуральными красителями





Крашеные яйца — символ светлого праздника Пасхи. Существует немало способов покраски яиц различными красителями, мы же расскажем про натуральные.

Творожный кулич





Творожный кулич получается воздушным, с правильной нежной и одновременно пористой структурой.

Кулич с начинкой





Рецепт кулича с нежнейшей воздушной начинкой из крема. Этот же крем можно использовать и в качестве помадки.

Сдобные булочки с сухофруктами





Ароматные булочки со сливочным вкусом и сухофруктами.

Воздушный кулич на желтках





Пасхальный кулич на желтках получается не сухим, со сливочным ароматом и нотками ванили.