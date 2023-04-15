Творожная пасха
Традиционный десерт на Пасху. Основным ингредиентом является творог, а в качестве начинки можно использовать любые орехи, цукаты и сухофрукты.
Кулич «Краффин»
Невероятно красивый, со слегка влажным мякишем и фантастическим ароматам апельсина — такой кулич станет отличным украшением вашего пасхального стола.
Пасхальное печенье с сюрпризом
Песочное печенье с глазурью и сюрпризом внутри. Такое угощение можно приготовить на любой другой праздник.
Классический кулич с цукатами и глазурью
Мягкий, воздушный кулич из дрожжевого теста — настоящее украшение стола в праздничный день.
Красим яйца на Пасху натуральными красителями
Крашеные яйца — символ светлого праздника Пасхи. Существует немало способов покраски яиц различными красителями, мы же расскажем про натуральные.
Творожный кулич
Творожный кулич получается воздушным, с правильной нежной и одновременно пористой структурой.
Кулич с начинкой
Рецепт кулича с нежнейшей воздушной начинкой из крема. Этот же крем можно использовать и в качестве помадки.
Сдобные булочки с сухофруктами
Ароматные булочки со сливочным вкусом и сухофруктами.
Воздушный кулич на желтках
Пасхальный кулич на желтках получается не сухим, со сливочным ароматом и нотками ванили.