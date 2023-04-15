В рамках проекта «Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха» в Джизаке и Гулистане установлены по одной автоматической станции мониторинга воздуха. Ещё четыре станции будут установлены в ближайшее время в Ургенче, Нукусе, Самарканде и Термезе, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Узгидромета.

Ранее были установлены две автоматические станции в Ташкенте. В дальнейшем сетью планируется охватить и другие города.

Проект реализуется с 2020 года Агентством гидрометеорологической службы и фондом Zamin, попечительский совет которого возглавляет супруга президента Зироат Мирзиёева, совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

После настройки и тестового запуска новых станций данные о состоянии воздуха в режиме реального времени (с обновлением раз в час) будут отображаться на платформе monitoring.meteo.uz и в мобильном приложении AirUz.

Перед запуском станций для региональных сотрудников Узгидромета проводятся тренинги по настройке и эксплуатации станций.





Мы писали, что проект состоит из трёх частей. В рамках первой 63 пункта наблюдения за загрязнением воздуха Узгидромета были объединены в единый аналитический центр.

Затем началась установка автоматических станций мониторинга воздуха по всей стране и внедрение международных стандартов мониторинга воздуха. Далее данные мониторинга будут интегрированы в единую геоинформационную базу данных Узбекистана и международные информационные системы,.

Напомним, в дополнение к данному проекту в каждом районе и городе Узбекистана планируется установить малые станции мониторинга загрязнения воздуха. На недавнем совещании у президента Шавката Мирзиёева говорилось, что на основе их данных будет оцениваться работа должностных лиц.