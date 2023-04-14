Утром 14 апреля на 1139-м километре автодороги, проходящей через горный перевал Тахтакарача в Кашкадарье, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба областного УЧС.

Водитель грузовика Isuzu, 24-летний О. А. не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и упал в обрыв, после чего загорелся.

Сам водитель и 25-летний пассажир смогли вовремя выпрыгнуть из кабины грузовика, но получили при этом травмы и были госпитализированы.

Спасатели, прибывший на месте, ликвидировали возгорание.