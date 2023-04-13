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История Отабека Зуфарова

В 2021 году Отабек Зуфаров поступил в Университет имени Адама Мицкевича в Познани, который входит в тройку лучших образовательных учреждений Польши. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о сложностях получения визы и преимуществах польской образовательной системы.

В 2021 году Отабек Зуфаров поступил в Университет имени Адама Мицкевича в Познани, который входит в тройку лучших образовательных учреждений Польши. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о сложностях получения визы и преимуществах польской образовательной системы.

Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
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Гостем нового выпуска стал Отабек Зуфаров. В 2021 году он поступил в Университет им. А. Мицкевича в Познани. Сейчас Отабек работает агентом техподдержки в международной компании Foundever.

О поступлении и переезде

На момент окончания школы я готовился к поступлению в Ташкентский государственный юридический университет. Вариант учёбы за границей даже не рассматривал, так как не хотел уезжать и жить вдали от дома. Меня переубедил друг, у которого брат учился в Варшавском университете. По его словам, образование за рубежом давало куда больше карьерных возможностей, чем в Узбекистане.
Собор Святой Марии Магдалины во Вроцлаве.
Мы вместе начали поиски подходящего вуза в странах Европы. Отталкивались от трёх критериев: гуманитарное направление, англоязычная программа и невысокая сумма контракта. Рассматривали Францию, Германию, Чехию, Австрию и Польшу.

Долго выбирать не пришлось, потому что приём документов в большинстве университетов уже закрылся. Европейские вузы обычно открывают набор с начала или середины зимы, а на тот момент был май. В итоге из всех вариантов осталась только Польша.
Решающим фактором стало ещё и то, что брат друга учился в Варшаве, то есть у нас был человек, который мог поделиться своим опытом, проконсультировать по всем вопросам.
Помимо ТГЮУ, я подал документы в Варшавский университет и Университет имени Адама Мицкевича в Познани. С оформлением помогали сами вузы. Работа там поставлена так, что за каждым абитуриентом закрепляется менеджер, который объясняет, какие документы нужно собрать, куда подавать, сколько платить, где получить визу и т.д. Весь процесс занял у меня около месяца.
Пакет документов для поступления
1
Квитанция об оплате пошлины за рассмотрение заявки
Чтобы вашу анкету рассмотрели, необходимо заплатить 20 долларов.
2
Скан заграничного паспорта
3
Диплом или аттестат об окончании 11 классов
Документ нужно перевести на английский язык и нотариально заверить. На перевод ставится апостиль — штамп, который придаёт диплому или аттестату юридическую силу на территории другой страны.
4
Транскрипт оценок
Перечень пройденных дисциплин и полученных по ним оценок. Хорошая успеваемость увеличивает шансы на поступление. Чем выше оценки, тем выше ваше имя в списке поступающих.
5
Языковые сертификаты
Требуются не во всех вузах. Я поступал на англоязычную программу, поэтому мои 6,5 баллов по IELTS пригодились. Если же вы поступаете на польскую программу, то нужно предоставить соответствующий сертификат на уровне знания языка B2.
Все документы я подавал в июне через сайт университета. Есть агентства в Ташкенте, которые готовы помочь со сбором и подачей документов, но в большинстве случаев они сотрудничают с частными вузами. Поэтому всё же лучше делать это самостоятельно и сэкономить деньги.
Самым удивительным было то, что никаких экзаменов и собеседований при поступлении на контракт сдавать не нужно. Пройдёте вы или нет, зависит только от ваших оценок. Если же вы подаёте на грант, то с вами проведут интервью и попросят написать мотивационное письмо, в котором нужно рассказать, почему вы хотите учиться именно в этом вузе.
В августе мне на почту пришло письмо с приглашением. Я прошёл в оба вуза, но решил выбрать для учёбы университет в городе Познань. Во-первых, сумма контракта была меньше — 1300 долларов в год (в Варшавском университете контракт составляет 2000-3000 долларов), во-вторых, я поступил на интересующее меня направление — «Международные отношения». Несмотря на то, что я единственный сын в семье, родители поддержали мой выбор и активно помогали с переездом, за что я им очень благодарен.

Менеджер из университета отправил документы. Чтобы подтвердить намерение учиться в Польше, их нужно было подписать и выслать обратно онлайн. Отдельно экспресс-почтой мне отправили письмо для оформления визы.
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Самым сложным оказалось получить студенческую визу. Дело в том, что на всю Центральную Азию действуют только два польских посольства. Они находятся в Алматы и Ташкенте. Следовательно, граждане соседних стран подаются на визу в нашем посольстве, из-за чего людей очень много, есть проблемы с очередями и результатов приходится ждать не меньше месяца.

Заявку я подавал 24 сентября, а визу получил 24 октября. Мне выдали её только на полгода, хотя должны были на год. Так что, если планируете подавать заявление на визу, то начните это делать в середине лета. Вся информация заполняется на сайте посольства. Консульский сбор составляет около 80 евро.
Пакет документов для получения визы
1
Официальное приглашение из университета
2
Копия диплома или аттестата с апостилем
3
Личные документы
Две цветные фотографии 3,5х4,5,
цветная копия заграничного паспорта, справка о месте работы
и об отсутствии судимости.
4
Медицинская страховка
5
Справка из банка об оплате контракта и жилья
6
Заявление от родителей о покрытии всех расходов
В Польшу я летел с пересадкой в Риге. В варшавском аэропорту нас встретил брат моего друга. Мы переночевали в его общежитии, а следующим утром он проводил нас до вокзала, откуда на поезде мы отправились в Познань.

Город оказался историческим центром Польши с большим количеством культурных памятников и университетов. Всего здесь проживает 600 тысяч человек, 150 тысяч из которых — студенты.

По приезде администрация заселила нас в общежитие и дала неделю на освоение. Учёба в польских вузах начинается 1 октября. Мы заранее предупредили менеджера о проблемах с визой. То, что мы приехали на месяц позже и вышли на учёбу только 3 ноября, никак не сказалось на нашей успеваемости. Руководство и преподавательский состав лояльны к иностранным студентам и к таким ситуациям относятся с пониманием.
Дворец культуры и науки в Варшаве.
О польской системе образования

Система образования в Польше предлагает множество программ. Студенты могут учиться на полную и частичную ставки (эквивалентно очной и заочной формам обучения в Узбекистане), в утреннюю, дневную и вечернюю смены, а также в режиме онлайн.

На польском языке обучение бесплатное и составляет большую часть образовательных программ, если студент имеет уровень В2 или прошёл годовой языковой курс при польском вузе. Наиболее популярные специальности преподаются на английском языке и только на платной основе, даже для местных студентов.
Обучение по программе бакалавриата длится в среднем три-четыре года, на магистратуре — два. Для медицинских, технических и юридических специальностей не существует программ бакалавриата. Вместо этого студенты проходят обучение по программам неделимой магистратуры около 5-6 лет. На моём направлении учёба длится три года.

Учебный год в Польше начинается в октябре и заканчивается в июле. Он делится на два семестра: зимний длится с октября по февраль, а весенний — с февраля по июнь. Приём документов также открывается дважды в год, в зависимости от выбранного семестра. Каникулы продолжаются от семи до десяти дней зимой и три месяца летом. Также студенты отдыхают по праздникам: на Рождество, Пасху и Родительский день.
По одному предмету ставятся две оценки: за посещение лекционных занятий и за выполнение заданий на семинарах. Помимо обычной пятибалльной шкалы, каждый студент обязан набрать за время обучения на бакалавриате от 180 до 240 баллов, согласно кредитно-модульной системе. Сделать это довольно просто, так как за один семестр можно получить от 30 кредитов и выше. Дополнительные кредиты даются за посещение языковых курсов и спортивных секций.
В отличие от других польских вузов, в моём университете студенты не могут сами составлять расписание. Его за неделю до начала семестра публикует руководство университета в специальном приложении, которое есть у всех учащихся. Занятия проводятся пять дней в неделю. Так, например, на первом курсе по понедельникам я ходил на языковые курсы, а по пятницам посещал большой теннис. Основные предметы проходили три-четыре дня в неделю.
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Как и в Узбекистане, в середине семестра проводятся промежуточные экзамены, а в конце студенты сдают итоговые контрольные работы. На сдачу всех сессий даётся от трёх до четырёх недель. Расписание экзаменов студенты составляют сами и сообщают его преподавателям. Мы стараемся сдать все предметы пораньше, чтобы больше отдыхать. В случае, если студент не пришёл или завалил экзамен по какому-то предмету, он может его пересдать.
Обязательным требованием является изучение трёх языков. Независимо от того, на какой программе вы учитесь, вам нужно пройти курс английского и польского языков. Так как у меня был сертификат IELTS, меня освободили от первого предмета. За посещение 60 часов курса польского языка студент получает сертификат, который в дальнейшем поможет ему при поиске работы. На втором семестре первого курса студенты выбирают третий иностранный язык. Сейчас параллельно с польским я учу испанский.
Если вы планируете после окончания учёбы возвращаться обратно в Узбекистан, выбирайте университет из утверждённого в республике перечня зарубежных вузов, дипломы которых признаются напрямую (без специальных испытаний). Мой университет занимает 801-ю позицию в списке.
Музей Второй мировой войны в Гданьске.
О студенческой жизни

Польские вузы разбросаны по всему городу. Административное здание моего университета находится в центре Познани, а на окраинах — сами факультеты. Общежития также располагаются в черте города. До филиала университета мы добирались на автобусе или трамвае.

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В Польше студенты могут снимать комнату в общежитии или квартиру. Цены на общежитие сравнительно дешёвые. За месяц проживания в двухместной комнате мы с другом платили по 100 долларов каждый. Ещё одно удобство заключалось в том, что можно было заранее «выбрать» себе соседа. Лучше заселяться с хорошим знакомым, которому вы доверяете. Мы с другом на первом курсе жили в общежитии, а на втором арендовали квартиру с ежемесячной оплатой в 250 долларов.
Студенты на протяжении учебного года могут подаваться на различные стипендии, в числе самых популярных — стипендия Министерства образования Польши, стипендия ректора и стипендия самого вуза. Наш университет выплачивает отличникам по 350 долларов в месяц. Я не получаю стипендию, поскольку со второго курса работаю и оплачиваю все расходы из своей зарплаты.
Здесь практически все студенты работают. По закону каждый имеет право официально трудоустроиться, нет ограничений по времени. Главное, чтобы рабочие часы не совпадали с занятиями в вузе. Я устроился в международную компанию Foundever на позицию агента техподдержки клиентов из Великобритании и Ирландии. Работаю на полную ставку.
В Польше не смотрят, студент ты или нет. Главное, чтобы справлялся с поставленной задачей. Работающих студентов до 26 лет освобождают от уплаты налогов. Это мотивирует молодежь учиться и работать.

Пожалуй, такую систему неплохо было бы ввести в Узбекистане. Большинство студентов приезжают в Ташкент из регионов и не могут трудоустроиться, чтобы оплатить аренду жилья и питание. Работодатели не хотят их брать, ссылаясь на занятость в вузах и отсутствие опыта. В итоге студенты вынуждены работать не в своей сфере, хотя могли бы набираться опыта по специальности.
Если хотите сэкономить на ежедневных расходах в Польше, советую пользоваться студенческой картой. С ней столовые, кинотеатры, музеи и театры обходятся дешевле. В некоторых заведениях общепита студентам предоставляется скидка за час до закрытия и в обеденное время. Самый большой плюс карты в том, что она даёт скидку в размере 51% на общественный транспорт. Так, за месяц можно накопить 50-100 долларов.
На каникулах я всё свободное время трачу на путешествия. За полтора года успел побывать в Варшаве, Гданьске, Кракове, Вроцлаве, Освенциме. Я посетил самые разные исторические памятники: от Королевского замка до концлагерей Аушвиц и Дахау. Во время зимних каникул мы с друзьями отдыхали в курортном городе Закопане. Это своего рода Amirsoy, только в Польше.

Возможность исследовать всё новое — это то, что дало мне образование за рубежом. Новая страна, культура, язык, кухня, путешествия, увлечения, учёба, работа, знакомства помогли открыть мне себя заново, расширить кругозор и лучше понять, в каком направлении я хочу двигаться в жизни. Я повзрослел, стал более самостоятельным, научился принимать осознанные решения, почувствовал ответственность за свою жизнь и ощутил тоску по дому.

Когда ты далеко от родного города, ты начинаешь ценить даже самые простые мелочи: разговоры с семьёй за столом, прогулки с друзьями, аромат лепёшки из тандыра и солнце круглый год, и осознавать значимость всего этого. В будущем планирую окончить магистратуру в Польше, а потом вернуться в Узбекистан.
Всем, кто хочет учиться за рубежом, я бы посоветовал не идеализировать жизнь за границей и быть готовыми к любым трудностям. Не всем удаётся приспособиться к новым условиям — это шаг в неизвестность. Мы шагнули в неё вместе с другом. Вдвоем нам было легче адаптироваться. Поэтому лучше ехать вместе с кем-то или по приезде постараться найти друга. В Польше много студентов из стран СНГ. Я подружился с ребятами из Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана. Мы говорим на русском и много времени проводим вместе, так что сложностей с пониманием языка и культуры не возникает. Ещё вы почувствуете больше свободы, но не забывайте о своей цели и двигайтесь в выбранном направлении.
На центральной площади Варшавы.
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Отабека Зуфарова.
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