Как поступить на учёбу
в Польшу
В 2021 году Отабек Зуфаров поступил в Университет имени Адама Мицкевича в Познани, который входит в тройку лучших образовательных учреждений Польши. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о сложностях получения визы и преимуществах польской образовательной системы.
В 2021 году Отабек Зуфаров поступил в Университет имени Адама Мицкевича в Познани, который входит в тройку лучших образовательных учреждений Польши. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о сложностях получения визы и преимуществах польской образовательной системы.
Гостем нового выпуска стал Отабек Зуфаров. В 2021 году он поступил в Университет им. А. Мицкевича в Познани. Сейчас Отабек работает агентом техподдержки в международной компании Foundever.
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