В Польшу я летел с пересадкой в Риге. В варшавском аэропорту нас встретил брат моего друга. Мы переночевали в его общежитии, а следующим утром он проводил нас до вокзала, откуда на поезде мы отправились в Познань.



Город оказался историческим центром Польши с большим количеством культурных памятников и университетов. Всего здесь проживает 600 тысяч человек, 150 тысяч из которых — студенты.



По приезде администрация заселила нас в общежитие и дала неделю на освоение. Учёба в польских вузах начинается 1 октября. Мы заранее предупредили менеджера о проблемах с визой. То, что мы приехали на месяц позже и вышли на учёбу только 3 ноября, никак не сказалось на нашей успеваемости. Руководство и преподавательский состав лояльны к иностранным студентам и к таким ситуациям относятся с пониманием.

