— Есть несколько факторов. Тогда была космическая гонка: СССР и США вкладывали огромные деньги, чтобы где-то взять первенство.



Второй фактор – требования по безопасности были ниже. Если сейчас увидят, на чём тогда летали на Луну, большинство ужаснётся, как вообще людей могли туда пустить. Тогда были другие стандарты, и это было нормально — в гонке нужно рисковать.



А если её нет, если другие бюджеты, если космос у политиков не в приоритете, и специалисты, которые работали над теми программами, ушли из сферы и жизни, то по сути открытие отчасти начинается с начала, хотя наработки, конечно, есть.



Сейчас высокие критерии безопасности экипажа, поэтому сроки согласования всех деталей удлиняются. Но зато сейчас больше компьютерных возможностей и технологий.



Все те приборы, которые обеспечивали полёт миссии «Аполлон» на Луну в 1969 году, были мощностью слабее айфона.