Анастасии Степановой 37 лет. Она родилась и училась в школе №19 в Ташкенте. Окончила факультет журналистики МГУ, а также инженерный факультет МГТУ имени Баумана. После работы журналистом перешла на должность научного сотрудника в Институт медико-биологических проблем Российской Академии наук (ИМБП РАН), где участвовала как испытатель в исследованиях влияния космоса на организм человека.
В 2014 году прошла отбор из огромного числа претендентов в проект «Марс 160», который симулировал экспедицию по освоению Марса.
В 2016 году группа из 7 человек провела сначала 80 дней на исследовательской станции в пустыне в американском штате Юта, а в 2017 году – 30 дней в Арктике на исследовательской станции Flashline на необитаемом канадском острове Девон. В проекте Анастасия была и журналистом экипажа, и ответственной за здоровье и безопасность экипажа, а также ассистентом микробиолога.
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