Чувство Земли
Уроженка Ташкента Анастасия Степанова — о симуляции полёта на Марс и космическом ретрите
Анастасии Степановой 37 лет. Она родилась и училась в школе №19 в Ташкенте. Окончила факультет журналистики МГУ, а также инженерный факультет МГТУ имени Баумана. После работы журналистом перешла на должность научного сотрудника в Институт медико-биологических проблем Российской Академии наук (ИМБП РАН), где участвовала как испытатель в исследованиях влияния космоса на организм человека.

В 2014 году прошла отбор из огромного числа претендентов в проект «Марс 160», который симулировал экспедицию по освоению Марса.

В 2016 году группа из 7 человек провела сначала 80 дней на исследовательской станции в пустыне в американском штате Юта, а в 2017 году – 30 дней в Арктике на исследовательской станции Flashline на необитаемом канадском острове Девон. В проекте Анастасия была и журналистом экипажа, и ответственной за здоровье и безопасность экипажа, а также ассистентом микробиолога.

Экипаж проекта SIRIUS19 — эксперимента продолжительностью 120 суток, который воспроизводит основные характеристики реального космического полёта на Луну.
С 19 марта по 17 июля 2019 года в рамках международного исследовательского проекта «Sirius-19» по имитации полёта до Луны и её облёта в составе экипажа из шести человек провела 120 дней в закрытом Наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН.

Сейчас Анастасия пишет докторскую в университете Colorado School of Mines в штате Колорадо, США.
— Перед началом беседы вы попросили 20 минут, чтобы позавтракать. Опережая заготовленные вопросы, спрошу, чем вы завтракали? Есть ли у вас как у будущего космонавта ограничения по пище и диета?
— Ограничений нет, но питание всё равно должно быть здоровым. Надо быть готовой: вдруг всё-таки полечу в космос. Завтрак банальный: яйца, овощи и сыр.
— Что вы делаете в Колорадо?
— Получаю докторскую степень по космическим ресурсам. Это очень интересный курс. Раньше его вообще нигде не преподавали, кроме Colorado School of Mines. В курсе смешано несколько дисциплин: это и инженерия, и планетарная геология, и космическая экономика, юриспруденция.
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Мы исследуем, как можно использовать во благо человечества космические ресурсы, которые есть на Луне, Марсе, астероидах и в целом в космосе — тот же вакуум и микрогравитация. Как сделать так, чтобы не тратить огромные деньги и не возить всё с Земли на лунную или марсианскую станции, а использовать локальные ресурсы. Такая аспирантура есть пока только здесь в Колорадо, а магистратура есть ещё в Kepler Space Institute во Флориде.
— Ранее вы сообщали, что только 11% среди всех космонавтов – женщины. Ситуация изменилась?
— Если мы говорим про российскую космонавтику, то она всё ещё консервативная отрасль, в Америке дела обстоят чуть лучше. В целом в космонавтике преобладают мнения, что «женщина на корабле — к беде», хотя открыто сейчас об этом уже не говорят.

Из 23 человек в российском отряде космонавтов только одна женщина – Анна Кикина. Мне хочется верить, что всё будет меняться.
— Есть ли какие-то основания и предпосылки, чтобы надеяться на изменения?
— На Западе сейчас пытаются больше включать женщин в экипажи. Новым заместителем руководителя НАСА назначена астронавт Памела Мелрой, трижды летавшая в космос.
Я не за то, чтобы кричать, что я женщина, и поэтому берите меня. Я за гендерный нейтралитет в профессиональных сферах. Если вы классный специалист, то не надо смотреть, какого вы пола.
Экипаж проекта Mars 160
Надо смотреть не на пол человека, а только на результаты его тестов и поведения. У мужчин и женщин в космосе есть свои плюсы и минусы, поэтому идеальная команда – разнополая.
– Вы родом из Ташкента и наверняка знаете, как обстоят дела с гендерным равенством в Узбекистане.
— Я думаю, что это связано с культурой и укладом жизни, когда большинство женщин не работают, смотрят за домом и детьми. То, что они не работают, даёт большой срез. Кроме того, женщины иногда сами довольны своим положением, их это устраивает.

Но Узбекистан начинает меняться, прогрессировать, совмещая быт и работу, и у них это получается, моя одноклассница тому пример, и это радует.
– В 2015 году я общался с вашей коллегой из ИМБП РАН Еленой Лучицкой. Она рассказала, что когда принимала участие в подобном симуляторе космического полёта на Луну и была в изоляции, то снимала «на корабле» видео для своего маленького сына и отправляла ему. Вы делали что-то подобное для своей семьи?
— Я отправляла родителям записи, потому что в космосе очень сильно обостряется «чувство Земли» и всё, что связано с простыми радостями.
– Сколько времени вы в общем провели в экспериментах по симуляции полётов в закрытых пространствах?
— Восемь месяцев. Но это было самое классное время в моей жизни! В этих миссиях нет хаоса современного мира. Есть чёткое расписание, рутинная работа, задачи, которые надо выполнять.

Эта рутина настолько положительно влияет на человека! Когда не возникает ничего неожиданного, и ты знаешь, что будешь делать, и не нужно отвлекаться на весь мир, на людей, на телефон с соцсетями и новости. Человек сконцентрирован на себе, на выполнении миссии.
Есть и минусы, конечно. Например, мы не мыли голову по 10 дней. Мужчинам в этом смысле проще: они просто прошлись мокрой рукой по голове — и всё. Но ради космоса я готова подстричься коротко, и как мужчины мыть голову, просто проводя мокрой рукой по волосам. Мне важнее хорошо выполнить миссию, а не хорошо выглядеть.
За три месяца на исследовательской станции в пустыне в штате Юта я чувствовала, что выросла как за несколько лет. Ощущение, что я живу с пользой для науки.
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Пусть моя исследовательская заслуга – это песчинка в общей картине, но мне это важно. Не хочется прожить всю жизнь потребителем, без важной высокой цели.
– Такой космический ретрит?
– Безусловно. В свободное от выполнения задач и исследования время вы глубже уходите в себя, анализируете, общаетесь с собой, ведь в обычной жизни мы часто заглушаем свой внутренний голос, перестаём отличать его от диктатов общество и принимаем неверные решения в своей жизни. Важно чувствовать себя и понимать, что действительно ты хочешь делать.
– За время, что вы связаны с космонавтикой, что для вас было самым сложным?
– Не пройти отбор в отряд космонавтов. Это было в 2020 году. Я долго к этому шла, много сделала и многим пожертвовала. Там, кстати, столкнулась со стереотипным мышлением, и меня слили, потому что я женщина и журналист в прошлом, а не мужчина-военный лётчик.
– Когда ваша коллега Анна Кикина стартовала с мыса Канаверал, вы там присутствовали. Что лично вы испытывали в тот момент?
– Во-первых, я плакала от счастья и от грандиозности происходящего, потому что ранее не была на запуске. Дрожь от ракеты передаётся земле и смотрящему.
Анастасия Степанова с Анной Кикиной в Хьюстоне после её возвращения из космического полёта.
Во-вторых, радовалась за Аню, потому что она 10 лет ждала этого полёта. Отчасти она воплотила и мою мечту. Ну и, конечно, я думала о том, когда я смогу так полететь. Учитывая, что лётчица Уолли Фанк полетела в космос в 82 года, я не теряю надежды.
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– Что значит для мужа и родителей, когда их жена и дочь – космонавт?
– Гордость. Думаю, что моя сила в том, что родители и муж меня поддерживают и верят в меня.
– Владимир Джанибеков – супер-герой? Какое у вас впечатление от знакомства с ним?
– Да! С ним и его женой мы провели несколько дней в Ереване. Он очень скромный, галантный, серьёзный, строгий, но в то же время умеющий пошутить. Вызывает огромное уважение.
– Как вы отнеслись к тому, что в Узбекистане открыли агентство «Узбеккосмос»?
— Обрадовалась, ведь начало положено. Они начинают с первых шагов, с запусков микроспутников, привлекают молодёжь. Космос — очень дорогое удовольствие. Это очень тяжело начинать, требуются огромные бюджеты. Но использовать свои спутники на орбите – классное начало!
– В 2022 году стартовала программа «Артемида»: к Луне слетали манекены, в следующем полетят уже люди, но и они не высадятся на ней, а только облетят её. Почему 50 лет назад человек был на Луне, а сегодня не может к ней добраться? В чём трудности?
— Есть несколько факторов. Тогда была космическая гонка: СССР и США вкладывали огромные деньги, чтобы где-то взять первенство.

Второй фактор – требования по безопасности были ниже. Если сейчас увидят, на чём тогда летали на Луну, большинство ужаснётся, как вообще людей могли туда пустить. Тогда были другие стандарты, и это было нормально — в гонке нужно рисковать.

А если её нет, если другие бюджеты, если космос у политиков не в приоритете, и специалисты, которые работали над теми программами, ушли из сферы и жизни, то по сути открытие отчасти начинается с начала, хотя наработки, конечно, есть.

Сейчас высокие критерии безопасности экипажа, поэтому сроки согласования всех деталей удлиняются. Но зато сейчас больше компьютерных возможностей и технологий.

Все те приборы, которые обеспечивали полёт миссии «Аполлон» на Луну в 1969 году, были мощностью слабее айфона.

– Для большинства людей речь о космонавтике заходит раз в год – 12 апреля, и все вспоминают Юрия Гагарина. Тогда были разговоры о том, что в качестве космонавта он был выбран не случайно. Простой советский мужчина с простым и понятным именем – Юрий Гагарин. По простоте имени Анастасия Степанова не уступает Гагарину. Когда мы увидим вас в космосе?
— У нас с Юрием Алексеевичем, кстати, даже день рождения в один день. Очень надеюсь, что в ближайшие десять лет полечу! Я наслаждаюсь этим процессом: изучением, экспериментами, движением к цели, но очень хочу финальной окончательной точки в карьере. Хочется, чтобы мечты сбывались.
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– Есть ли политика в космосе? Кто в ней главный сегодня?
— Да, несмотря на то, что говорят, что в космосе политики нет, она немного проникает и туда. Тем не менее, люди в космонавтике максимально стараются обмениваться информацией, делать совместные проекты. Отличный пример этого – полёт россиянки Анны Кикиной на МКС на американском корабле компании SpaceX. Миссия продолжалась с октября 2022 года по март 2023 года.

Анна Кикина в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 (первая слева)
– Есть такое выражение: «Прости, Юра, мы всё …». По вашему ощущению, мы всё потеряли или нет?
— Нужно больше вкладываться, чтобы госбюджеты шли на развитие науки и космонавтику, чтобы инженерам платили нормальные зарплаты, чтобы молодёжь шла в космонавтику не только на голом энтузиазме, но и понимала, что, занимаясь любимым делом, сможет прокормить семью. Чтобы идеология была соответствующая.

Надо поставить цель, выделить средства, тогда успеем всё нагнать, потому что сейчас, по моему мнению, к сожалению, мы отстаём.
Текст подготовил Иван Головченко.
Фотографии из личного архива Анастасии Степановой.

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