В Яккабагском и Шахрисабзском районах Кашкадарьинской области задержаны помощники хокимов по подозрению в мошенничестве и хищении денежных средств, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

В первом случае помощник хокима Яккабагского района, оказавшийся неофициальным руководителем двух предприятий, получил льготный кредит на сумму 1,7 млрд сумов в сговоре с другими лицами и присвоил эти деньги.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана.

В Шахрисабзском районе помощник хокима, узнав, что 5 га земли, которой пользуется один из местных жителей, выставлены на аукцион, пообещал оставить ему 50 соток за 500 долларов. При получении этих денег он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки).