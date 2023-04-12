Разыскиваемый органами внутренних дел Шерзод Умаров был обнаружен 12 апреля в подвале дома, расположенного по улице Узбекистан в Намангане, сообщила пресс-служба МВД.

Отметим, что согласно предыдущему сообщению МВД, задержанный проживает на этой же улице.

«В настоящее время к данному лицу применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

МВД объявило в розыск Шерзода Умарова после того, как при попытке задержания он скрылся от правоохранителей при помощи родственников, которые оказали сопротивление силовикам.

Как сообщили в МВД, мужчина 1989 года рождения подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки, а также в нанесении телесных повреждений двум мужчинам.

Кроме того, по данным правоохранителей, у Умарова значительный список прежних судимостей, в том числе за изнасилование лица младше 18 лет, насильственное лишение свободы с причинением физических страданий, разбой и грабеж.

В сообщении МВД говорилось, что Шерзод Умаров состоит на учёте 3-го отдела принудительного лечения Наманганской областной психиатрической больницы с диагнозом «Глубокое расстройство личности на фоне эпилепсии, первично-генерализированные судороги».