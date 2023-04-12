Известный казахстанский предприниматель, инвестор и общественный деятель Маргулан Сейсембаев в своём выступлении в Университете цифровой экономики и агротехнологий в Ташкенте в воскресенье поделился советами для молодых людей. Он рассказал, как выбрать жизненный путь, о качествах, на которые сам обращает внимание при приёме на работу, а также о профессиях будущего. Мероприятие был организовано Национальным агентством перспективных проектов.

«От нелюбимого к любимому»

Говоря о том, как молодые могут выбрать для себя жизненный путь, Сейсембаев подчеркнул, что не все люди могут точно знать то, чего хотят.

«Человек лучше знает то, что он не любит, чем-то, что он любит. Например, если мы придём в ресторан и я скажу: выбирай, что хочешь, человек запутается. А если я скажу: вырви все листочки с блюдом, которое точно не хочешь есть, в конце останется один-два листочка», — сказал он.

«Составляйте список того, что вы любите. Существует всего три вещи, которые любят делать люди. Первая — это что-то иметь: машину, дом, дачу и так далее. Второе, кем-то быть: бизнесменом, артистом, популярным и так далее. И третье, что-то делать. Так вот, напишите на листочке, что вы любите делать. И из того, что вы любите делать, выберите то, что нужно людям. А потом оттуда выберите то, что может принести вам прибыль. А потом выберите то, что у вас хорошо получается, и всё, и концентрируйтесь только на этом. Это в конечном итоге будет вашей миссией».

О важных качествах при приёме на работу

Бизнесмен рассказал, что при наборе персонала обращает внимание на три основные категории: добропорядочность, ум и энергичность. При этом он также рассматривает эти категории по трём качествам.

В порядочности он выделил три основных качества: скромность, честность и ответственность.

«И здесь очень важно отметить, что такое порядочность. Порядочность — это такое поведение и ваши слова, которые вызывают у других людей желание сотрудничать с вами. С порядочным человеком все хотят иметь дело. Даже если не получается иметь дело с порядочным человеком, люди хотят общаться. Порядочным быть всегда выгоднее в долгосрочной перспективе», — отметил Маргулан Сейсембаев.

Оценивая ум кандидата, он смотрит на сообразительность, здравый смысл и любознательность. «Причём любознательность очень важна. Любознательность — это та черта характера, которая распахивает таланты человека».

Энергичность же подразумевает физическую энергичность, позитивное отношение к жизни (оптимизм), а также эмоциональную энергию (эмпатия, умение слушать других).





О профессиях будущего

Размышляя о профессиях будущего, Маргулан Сейсембаев отметил, что развитие нейросетей будет способствовать росту ценности общения между людьми.

«Раз возрастает ценность офлайн-общения, то хорошие перспективы у профессии комьюнити-менеджера. У нас на платформе (образовательная платформа Маргулана Сейсембаева — ред.) есть люди, которые организовывают обучение, коммуницируют, координируют людей, помогают им. Всё, что связано с офлайн-общением, умением общаться с людьми, будет востребовано».

Кроме того, предприниматель отметил важность специалистов по ментальному благополучию, которые смогут «создавать смыслы для людей».

«Я считаю, основная проблема, с которой столкнётся большинство людей, — это потеря смысла жизни. Нам нужно находить новые смыслы. Соответственно, на первое место выйдут люди, которые умеют создавать смыслы».