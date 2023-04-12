Президент Шавкат Мирзиёев 10 апреля утвердил программу модернизации систем отопления в социальных объектах на основе государственно-частного партнёрства в Узбекистане (ПП-118).

Для бесперебойного обеспечения тепловой энергией в осенне-зимний сезон хокимиятам поручено поэтапно перевести соцобъекты на угольное топливо, провести модернизацию котельных, отремонтировать и обеспечить работу по установленным нормам систем отопления учреждений на основе ГЧП с участием частного сектора в 2023—2026 годах.

На первом этапе систему модернизации и управления системами отопления с привлечением бизнеса внедрят в 5722 госучреждениях Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.

Исходя из текущего состояния имеющихся систем отопления соцобъектов, с 1 августа поручено начать работы по модернизации во всех районах (городах) Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей и районах (городах) других областей на основе ГЧП в 2023 году.

До этой даты планируется провести их инвентаризацию, подготовить проектно-сметную документацию и утвердить концепции проектов.

В соглашениях ГЧП государственными партнёрами будут выступать хокимияты районов и городов. Частные партнёры будут отбираться путём проведения тендера либо отбора наилучших предложений по решению кенгаша народных депутатов.

Доля частных партнёров должна составлять не менее 50%, а срок эксплуатации — 10 лет. Кенгашам рекомендуется выбирать компании с совокупным доходом за последний год не менее 3 млрд сумов.

В задачи и обязательства частных партнёров будет входить обеспечение температуры тепла на надлежащем уровне, снижение расходов на уголь и электроэнергию, требуемых по нормам отопления, минимум на 20%, а потери электроэнергии — на 30%.

Предприниматели также должны установить в соцобъектах котлы с гарантированным сроком службы не менее 15 лет. Если оборудование выйдет из строя преждевременно, то компания должна его обновить за собственный счёт.

Министерству экономики и финансов поручено выделить 500 млрд сумов на модернизацию отопительных систем в рамках проектов ГЧП в 2023 году. Из них 250 млрд сумов направят в Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области, ещё по 50 млрд — Каракалпакстан и Кашкадарьинскую область.

Для поддержки производителей отопительных котлов до 1 января 2025 года от таможенной пошлины освобождаются непроизводимые в республике товары, ввозимые (импортируемые) из-за рубежа по перечню.

Постановлением президента также утверждён план подписания соглашений о ГЧП по 13376 соцучреждениям в Каракалпакстане и областях в 2023 году, включая 6479 школ, 4031 детских садов, 2117 учреждений здравоохранения, 749 учреждений культуры, музыки и спорта.

Президент в начале апреля поручил внедрить по всему Узбекистану андижанский эксперимент по обновлению и управлению системами отопления социальных объектов на основе частного партнёрства.

Шавкат Мирзиёев в феврале также одобрил перевод отопительной системы части теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц на угольное топливо для экономии газа. В 2023 году ожидается перевод 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.