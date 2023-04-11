Министерство экономики и финансов разместило на обсуждение проект приказа «Об утверждении порядка формирования единого реестра недобросовестных исполнителей» в сфере государственных закупок.

Документ разработан во исполнение постановления президента от 17 ноября 2022 года, которым было поручено утвердить порядок формирования Единого реестра недобросовестных исполнителей и обеспечение его интеграции с информационной системой «Прозрачное строительство».

Участник, победитель или исполнитель могут включаться в реестр недобросовестных исполнителей на основе решения суда, комиссии по рассмотрению жалоб в сфере госзакупок и Министерства экономики и финансов.

Недобросовестный исполнитель, как ожидается, будет находиться в реестре 2 года. В течение этого времени ему запрещается участвовать в госзакупках. По истечении срока он считается исключённым из реестра.

Государственный заказчик будет нести ответственность за заключение договора о госзакупках с недобросовестным исполнителем.

Реестр в форме портала будет открытым для всех. Пользователи смогут свободно и бесплатно знакомиться с информацией и использовать ее.

С обращением о включении участника закупочных процедур, победителя или исполнителя могут обратиться участник, госзаказчик, недовольный действием или бездействием победителя или исполнителя, государственные органы или любые юридические и физические лица.

Они могут обратиться с заявлением в следующих случаях:

при отказе победителей закупочных процедур от заключения договора с госзаказчиком и выполнения госзакупок в рамках условий, установленных по окончании закупочных процедур, либо ином отказе;

при подтверждении решением суда неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств исполнителями, за исключением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);

в случае признания виновными участников в представлении заведомо ложных или подложных документов при госзакупок, неразглашении в установленном порядке сведений об аффилированных лицах, участвующих в том же лоте, или конфликте интересов. Это должно быть подтверждено заключением уполномоченного органа, который осуществляет госконтроль за проведением закупок, или решением комиссии по рассмотрению жалоб в сфере госзакупок, либо решением суда;

при признании должностных лиц исполнителей виновными в совершении преступлений, связанных с мошенничеством, фальсификацией и коррупцией, в соответствии с решением соответствующего суда.

Обсуждение проекта продлится до 19 апреля.