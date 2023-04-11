Президент Шавкат Мирзиёев 11 апреля подписал закон по обеспечению защиты женщин и несовершеннолетних от насилия, сообщила заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

«Я горжусь и благодарю всех сопричастных к этой победе! Впереди сложная и долгая работа, чтобы эти статьи заработали и общество стало меняться», — написала она в своём Telegram-канале.

Саида Мирзиёева также призвала государственные органы, гражданское общество, активистов и медиа «включиться в этот процесс, став единым механизмом в борьбе с насилием».

«Насилие — это преступление. Насилие — не часть нашей культуры!» — подчеркнула она.

Напомним, 6 апреля Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил поправки в законодательство Узбекистана, которые усиливают защиту детей и женщин от насилия. Документом криминализуется бытовое насилие, устанавливается ответственность за домогательства и преследования. Согласно документу, совершившие сексуальное насилие не будут иметь права на УДО и смягчающие обстоятельства.

Полный текст закона будет опубликован завтра, 12 апреля, в газете «Народное слово».

Напомним, поправки разрабатывались целый год рабочей группой из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта Nemolchi.uz. Процесс был сложным — «Газета.uz» писала об этом.