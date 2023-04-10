В Узбекистане лица, осуждённые за мошенничество, не смогут выходить на свободу за счёт условно-досрочного освобождения от наказания и замены наказания более мягким. Это предусмотрено законом о поправках в Уголовный кодекс, одобренным Сенатом Олий Мажлиса в четверг.

Согласно изменениям, лицам, осуждённым за хищение путём присвоения или растраты, мошенничество, уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей и полностью не возместившим ущерб, причинённый преступлением, а также лицам, совершившим такие преступления, как получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве, не будут применяться условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким.

Заместитель председателя Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Шухрат Чуллиев отметил, что количество преступлений, связанных с мошенничеством «и среди простых граждан, и среди должностных лиц», за последние годы выросло.

После того, как закон подпишет президент и документ вступит в силу, «мошенники также будут сидеть [в тюрьме] от звонка до звонка», завил он.

«На практике мы часто встречаем, что даётся срок 5 лет, 6 лет, и те, кто крадёт миллиарды у людей или государственные деньги, отбывает только третью часть этого большого срока и выходят на свободу. Они отбывают только год и думают: „Я выйду и смогу свободно использовать спрятанные деньги“. Теперь, если дают 6 лет, то 6 лет, если дали 8 лет, то 8 лет — эти лица будут сидеть от звонка до звонка. Думаю, после ужесточения наказания количество случаев мошенничества будет снижаться», — сказал сенатор.

Стоит отметить, что по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты), 168 (мошенничество) и статье 184 УК (уклонение от уплаты налогов или сборов) в случае возмещения причинённого материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.

«Газета.uz» сообщала детали закона, которым определён перечень коррупционных преступлений и ужесточаются наказания за их совершение.