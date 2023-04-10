2 апреля продолжительный ливень с градом вновь привёл к масштабному подтоплению ряда улиц Ташкента. Водой залило станцию метро «Сквер Амира Темура», что наблюдается довольно редко. Были затоплены дворы и подвалы многоквартирных домов. Ситуация повторяется каждый раз, когда выпадают обильные осадки. В попытке изучить корни проблемы и пути её решения «Газета.uz» обратилась в ответственные ведомства.

Констатация проблемы

Власти города и страны не раз заявляли, что основная причина подтопления заключается в изношенности ирригационно-дренажной системы, которая формировалась с 1960 года. Это, в частности, было озвучено в принятой правительством Узбекистана в феврале 2015 года Концепции по обеспечению устойчивого функционирования подземных и наземных водотоков. Документ был принят после ливня 30 мая 2014 года.

Подземный переход у рынка Чорсу 30 мая 2014 года.



В концепции отмечалось, что для бесперебойной работы ирригационно-дренажной системы необходима модернизация, реконструкция и строительство новых объектов, замена насосов и сетей водотока. Проектный институт «ТошкентбошпланЛИТИ» должен был разработать предпроектную документацию этих работ.

В документе содержался «перечень комплексных мероприятий» для реализации в 2015−2017 годах, который должен был в итоге обеспечить «безаварийный пропуск ливневых стоков».

Не только устаревшая система, но и отсутствие контроля

В апреле 2019 года после очередного затопления улиц хокимият Ташкента заявил, что на капитальный ремонт дренажной системы нужно почти 60 млн долларов.

Тогда городские власти назвали пять основных причин подтоплений: помимо устаревшей ирригационной и дренажной системы, это бытовые отходы, сбрасываемые населением; незаконные постройки; «медлительность отдельных ответственных лиц»; а также отсутствие требований к наличию ирригационных сетей в проектных документах при выдаче разрешений на строительство зданий, дорог и путепроводов.

После ливня начала апреля 2023 года президент Шавкат Мирзиёев вновь затронул проблему дренажной системы и поручил Министерству строительства и хокимияту Ташкента в двухнедельный срок принять программу по решению проблемы и начать её реализацию.

Последствия ливня 2 апреля 2023 года. Перекрёсток перед Музеем искусств.



8 апреля новый глава хокимията Ташкента Шавкат Умурзаков в интервью Kun.uz заявил, что изучил дренажную систему города и что «причину нужно искать в нас самих». По его словам, 20−30% дренажных сетей были заблокированы самими гражданами при строительстве домов. «Мы это изучили и установили. Как теперь восстанавливать эту систему, какие меры принимать к тем, кто допустил нарушения закона? Это государственное имущество», — сказал он.

«Почему произошли подтопления? Во-первых, всё покрыто асфальтом, вода не впитывается. Люди пишут, что строятся дома, а если не строятся, то создаются препятствия. Требуют создать условия. Но строить ведь население должно с учётом культуры строительства. Нельзя закрывать то, что проходит под землёй. Мы определим количество предпринимателей и граждан и сообщим об этом», — заявил Шавкат Умрзаков.

В институте «ТошкентбошпланЛИТИ», которому поручалось разработать проектные документы, «Газете.uz» сообщили, что мероприятия, необходимые для совершенствования дренажной системы, изложены в разработанной им «Схеме инженерной подготовки территории города Ташкента». Ознакомиться с документом не удалось, потому что он имеет гриф «для служебного пользования». Реализацию документации должна была курировать инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента.

Выяснить, делался ли капитальный ремонт системы, планы которого озвучивались в предыдущие годы, не удалось. Мы только узнали, что текущим ремонтом занимается Главное управление благоустройства (ГУБ) хокимията города.

Начальник отдела озеленения и ирригации ГУБ Ахмаджон Исаков в беседе с «Газетой.uz» заявил, что к пяти проблемам, перечисленным выше хокимиятом, нужно добавить фактор роста города.

По его словам, хокимият сейчас разрабатывает новую программу, однако для её эффективной реализации необходимо контролировать соблюдение строительных норм на появляющихся в городе объектах.

Согласно данным проекта Age Tashkent, количество только многоквартирных домов, построенных в столице в 2019 году, составило 463. Больше зданий за год появилось лишь в 1966-м после землетрясения. Однако в XXI веке дома стали шире и выше. Кроме того, помимо жилья в последние годы строились административные и коммерческие здания, новые улицы и дороги.

Со строительством всех этих объектов сокращается площадь открытого грунта, который ранее впитывал дождевые и талые воды. Скапливания воды на заасфальтрованных и забетонированных территориях можно было бы избежать, грамотно проектируя отвод и сбор воды. Однако судя по состоянию улиц после дождей, нормы в этой сфере зачастую не соблюдаются.

Пример соотношения асфальта и зелёной зоны на одной из улиц Ташкента после реконструкции. Фото: Хушнуд Асамов.

Как устроена дренажная система столицы

Выпадающие в городе осадки должны собираться и куда-то уходить. Часть из них впитывается в грунт, оставшаяся выводится по ирригационно-дренажной системе. Она включает в себя наземные и подземные каналы, наземные и подземные коллекторы (в отличие от каналов, коллекторы собирают сливную воду), наземные арыки или лотки. Все они должны быть связаны между собой.

Согласно градостроительным нормам (ШНК 2.07.01−03), в населённых пунктах, на территориях промышленных предприятий и в зонах застройки могут устанавливаться либо лотки (открытые или закрытые решёткой), либо закрытая ливневая сеть из труб.

Чтобы вода стекала в лотки, асфальт обычно кладут под уклоном (что не всегда соблюдается). А чтобы вода в лотках уходила беспрепятственно, лотки также должны иметь определённый диаметр и угол укладки. По данным Ахмаджона Исакова, по столице проходит 3023 км лотков, из них на балансе ГУБ — 1549 км.

Вода из лотков поступает в открытые и закрытые (подземные) коллекторы. На определённых участках должны устанавливаться насосные станции, которые перекачивают поступающие воды. На балансе ГУБ находятся 38 км закрытых и 40 км открытых коллекторов. Для очистки подземных коллекторов сооружаются колодцы, закрытые люками (в городе имеется 956 таких колодцев с люком).

В Управлении по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий при хокимияте уточнили, что в городе имеется 120 каналов общей протяжённостью 391 км. Каналы разделяются на магистральные (16 протяжённостью 137 км), межрайонные (24 протяжённостью 90 км) и районные (80 протяжённостью 164 км). Все каналы берут начало в реке Бозсу. Магистральными считаются самые большие — Салар, Анхор, Чигатай.

30 мая 2014 года интенсивность ливневых осадков составила 952,5 кубометров в секунду (при пропускной способности ливневых стоков 521,9 кубометров), из них 54,8% ливневых и сбросных вод были пропущены через существующие коллекторы, а 45,2% образовали подтопление территорий на уязвимых участках, говорилось в упомянутом выше правительственном постановлении.

Очистка коллектора от мусора. Фото: ГУБ.

Очисткой и текущим ремонтом лотков, коллекторов и каналов занимаются сотрудники управлений благоустройства. Помимо этого, ГУБ предлагает вышестоящим органам меры по решению проблем, а также разрабатывает ежегодные программы. Информация по повреждённым участкам дренажной системы направляется от районных управлений в ГУБ, где составляется список участков и дефектов, а также разрабатывается смета на ремонт. Документ представляется на утверждение кенгашу народных депутатов.

Мониторингом строительно-монтажных работ должно заниматься Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и его структурные подразделения, в частности, Инспекция по контролю в сфере строительства.

Ахмаджон Исаков объяснил, что проекты застройщиков должны получать экспертную оценку специалистов ГУБ. В частности, последние должны выезжать на место застройки, изучать проектные документы: соотношение углов ливневых отводов, размера и количества труб к количеству домов. Специалисты ГУБ также определяют ближайшую коллекторную сеть, чтобы застройщики могли подсоединить к ним ливневые водоотводы. Если коллекторная сеть расположена далеко, застройщики должны строить отдельный коллектор.

Дождевые и талые воды должны сливаться в ливневую канализацию, но некоторые застройщики присоединяют сливы к лоткам на улицах, отметили в ГУБ.

В 2018 году сотрудники ГУБ устранили 44 случая затопления улиц, в 2019-м — 48, в 2020-м — 59, в 2021-м — 38, а в 2022-м — 88 случаев. Причём затопления происходят часто на новых участках, отметили в управлении.

Ахмаджон Исаков проиллюстрировал проблему подтопления на примере нового отрезка улицы Махтумкули от пересечения с проспектом Мирзо Улугбека до улицы Паркентской, где последние годы ведётся активное строительство. До 2018 года, когда улицы не было, эта территория представляла собой открытый грунт с некоторыми растениями.

На спутниковых снимках Google ниже можно видеть, как эта территория выглядела в 2014 году, до начала пробивки улицы, и в 2022 году.





Сейчас, по данным ГУБ, на улице Махтумкули в дренажные лотки выходят более 150 труб, соединённые с отводами новых объектов.

Улица Махтумкули.



«Но лотки — это элемент системы, которая должны собирать и направлять ливневые воды с улиц, а не разных объектов», — отметил начальник управления. И эта улица — лишь один из примеров.

Улица Махтумкули.



Другие проблемы

Проблемой остаётся бетонирование арыков и даже каналов. В 2022 году затопило пересечение улиц Паркентской и Мухаммада Юсуфа. Оказалось, застройщик забетонировал арык. В другом случае у таксопарка на улице Касаба при застройке была также закрыта ирригационная система. Для решения проблемы поток воды перенаправили.

В ГУБ и Управлении по эксплуатации каналов сказали, что некоторые застройщики строят свои объекты на территории, где протекают каналы. Они частично закрывают каналы, тем самым преграждая путь воде.

Мусор в лотке на одной из улиц столицы.



Ахмаджон Исаков подтвердил наличие проблемы с бытовыми отходами в лотках. Мусор, попадая в лотки, закупоривает их, в отдельных случаях действительно приводя к подтоплению. 8 ноября 2022 года на улице Шота Руставели возле ТРЦ «Вега» потоп произошёл из-за того, что труба заполнилась целлофаном, бутылками и другими отходами. Там установили трубу с большим диаметром.

Чтобы мусор не забивал трубы, соединяющие лотки, в прошлом году сотрудники благоустройства установили по Ташкенту 152 железные решётки в лотках.

В столице наблюдается большой дефицит урн, о чём много лёг говорят горожане. В этом году ГУБ установило 714 урн, но этого мало. Стоит отметить, что не все урны удобны для использования и рассчитаны на образующийся объём мусора в той или иной точке. Кроме того, они не всегда устанавливаются там, где это удобно.

Со временем диаметр труб, соединяющих лотки, требует расширения. Во многих частях столицы диаметр труб составляет 300 мм. «Трубы нужно расширять до 426 или 530 мм. Мы делаем это поэтапно. Если в Ташкенте будет ещё больше зданий, то условно через 10 лет даже труба диаметром 530 мм не будет справляться. Расширять надо и сами лотки», — отметил Ахмаджон Исаков.

Некоторые насосные станции работают неисправно или не способны справляться с потоком воды. «Если пропускная способность насосов маленькая, то их нужно заменять», — добавил он.

Представитель ГУБ отметил также проблему нехватки рабочей силы. В системе благоустройства работает 10 тысяч людей. Это число включает в себя и водителей специализированной техники, и проектировщиков, и уборщиков мусора. По его расчётам, ГУБ нужно нанять ещё 5000 сотрудников.

Проблема с наймом связана с низким окладом, объяснил Ахмаджон Исаков. Уборщики улиц получают 1,3−1,4 млн сумов в месяц. Обед — за свой счёт. «Мне их ругать за уборку стыдно», — сказал он.

Самой важной мерой для решения проблемы дренажной системы Ташкента Ахмаджон Исаков считает строительство дополнительных коллекторов в городе.

«Благоустроенной махалле» нужна ревизия

Одна из махаллей Ташкента после благоустройства. Высокие бордюры и голые палисадники.



Большой проблемой в последние годы стало затопление дворов жилых кварталов до такой степени, что люди не могу выйти из подъездов. Жители называют одной из главных причин асфальтирование больших территорий с установкой высоких бордюров в ходе программы «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») в 2021 года.

В том году на благоустройство 524 махаллей столицы было выделено более 1 трлн сумов (более 94 млн долларов по курсу на 26 апреля 2021 года, по 2 млрд сумов на махаллю). Благоустройство в итоге оказалось крайне «беспощадным» — сотрудники благоустройства по поручению хокимиятов выкорчёвывали растения в палисадниках. На месте открытого грунта были созданы автостоянки, а многие арыки были засыпаны галькой (заявлялось, что для улучшения дренажа) или заменены трубами. Чтобы увидеть недостатки этого благоустройства, не нужно быть специалистом.

В этом году на благоустройство в махаллях Ташкента выделено 1,4 трлн сумов плюс по 1 млрд сумов каждой махалле теперь их уже 584) на развитие инфраструктуры, ремонт и благоустройство дорог, тротуаров и инженерно-коммуникационных объектов махаллей, пострадавших в период резкого похолодания.

Можно продолжать винить в сложившейся ситуации жителей, беспорядочно выбрасывающих мусор, или застройщиков, нарушающих строительные нормы. Можно говорить, что количество осадков оказалось выше объёма, которые может принять дренажная система. Однако очевидно, что проблема будет регулярно наблюдаться и дальше. Властям предстоит не только разработать грамотный проект с учётом растущего города и изменения климата, но и провести ревизию решений, принятых в последние годы.