Рахимжон Махамаджонович Бобоев назначен первым заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности. Одновременно он будет возглавлять главное управления экономического развития и сокращения бедности хокимията. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

До назначения Рахимжон Бобоев с апреля 2020 года работал директором Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия Узбекистана.

Рахимжон Бобоев родился в 1976 году в Сырдарьинском районе. В 1999 году окончил бакалавриат Ташкентского государственного экономического университета, в 2001 — магистратуру этого же вуза.