В пятницу, 7 апреля, по центральным и восточным районам Узбекистана пройдут дожди, возможна гроза, местами с выпадением града, в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможен сильный, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По остальной территории Узбекистана погода без осадков. Местами будет усиливаться ветер до 15−20 м/с. Дневная температура воздуха не превысит +16…+21 градус.

По предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.

В субботу ночью и утром по Каракалпакстану и Хорезмской области, во второй половине дня — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдаринской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза. По остальной территории осадков не ожидается.

В воскресенье дожди пройдут лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям.

Температура в выходные ночью +7…+12, днём +22…+27 градусов.

7−9 апреля по предгорным и горным районам Узбкекистана временами дождь, 7 апреля местами сильный. В высоко горах (в зонах свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег.

В столице в пятницу временами дождь, возможна гроза и выпадение града. Ветер 5−10 м/с, возможно усиление до 12−17 м/с, температура +16…+18 градусов. В субботу кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня. В воскресенье осадков не ожидается. Температура ночью +8…+10 градусов, днём — +22…+25.