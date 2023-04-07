Заведующая семейным детским домом №1 в Ургенче Хорезмской области Юлдуз Худайбергенова могла заставлять воспитанниц зарабатывать деньги через проституцию. Об этом Kun.uz сообщил Фарход Рахмонов, директор школы, где обучались воспитанницы детдома.

Ранее стало известно, что заведующая в течение почти года принуждала трёх несовершеннолетних воспитанниц вступать в половую связь минимум с двумя должностными лицами области. В сентябре 2022 года суд Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор Юлдуз Худайбергеновой и приговорил её к 5,5 годам тюрьмы, а также бывшему начальнику управления юстиции области Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову, дав им по 1,5 года ограничения свободы.

Оба мужчины подали апелляцию на решение суда, чтобы доказать свою невиновность, но апелляционная инстанция в декабре оставила решение суда без изменения. Спустя семь месяцев, после того, как об этом узнала общественность, прокуратура Хорезмской области внесла протест, после чего Верховный суд Узбекистана отменил решение апелляционной инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение.

По данным Kun.uz, после закрытия детского дома в Хиве воспитанников распределяли по другим детским домам, в частности, по семейным детским домам. В семейном детдоме №1 Ургенча, которым руководила Юлдуз Худойберганова, помимо трёх девочек, ставших жертвами сексуального насилия, воспитывались другие девочки и мальчики, которых приняли в ближайшую школу.





По словам Фархода Рахмонова, всего в семейном детском доме было 9−11 детей разных возрастов.

«[Девочки] перестали приходить на учёбу спустя примерно месяц. Я дал задание психологу и другим изучить ситуацию. Женщина, которая смотрела за детьми, сказала, что они болеют. Но у нас возникли сомнения, потому что на момент визита наших сотрудников не было никаких признаков того, что они болеют», — рассказал он.

Школьный психолог Гульнора Тасимова сообщила, что девочки стали посещать школу с апреля 2021 года.

«В то время самая старшая обучалась в 10-м классе. После их [зачисления] директор школы посоветовался со мной и поручил заниматься с ними индивидуально. Мы хотели назначить их в класс к опытному классному руководителю», — заявила специалист. По её словам, поведение девочек было нормальным, и администрация школы постоянно работала с ними.

Директор школы, обеспокоенный «частым пропуском занятий и изменениями в поведении девочек», заподозрил неладное и попытался расспросить их о ситуации. Одна из девочек доверилась ему и рассказала об «ужасах, творящихся в детском доме», пишет издание.

«У нас есть возможность осуществлять контроль только днём, мы не знаем, что происходит в другое время. После разговора стало известно, что дома их наказывают и избивают. Младшие братья девушек были избиты и сломлены психологически. Говорят, что Юлдуз давала девушкам алкоголь, а потом водила их по ночным клубам. 15-, 16- и 17-летняя девушки были вынуждены искать клиентов в тех местах и проводить с ними время. Деньги от занятия проституцией они приносили Юлдуз. Оказывается, детский дом тоже превратили в притон. Об этом рассказали сами девушки со слезами на глазах. После того, как я записал их показания и сообщил об этом в соответствующие органы, все раскрылось», — заявил Фарход Рахмонов.





Две девочки, ставшие жертвами сексуального насилия, учатся в одном классе школы. Их классный руководитель Угилжон Бектурдиева сообщила, что хотела удочерить одну из них, чтобы «помочь ей найти своё место в жизни, подарить ей материнскую любовь и этим залечить раны в ее сердце», но уполномоченные ведомства не дают на это разрешение.

«Я хотела удочерить одну из них. Я даже советовалось по этому поводу с нашим директором. У меня у самой есть дочь, я сказала, что они будут расти сёстрами и что я буду ее воспитывать сама. Не её вина, что у неё нет родителей. Она тоже имеет право найти своё место в жизни… Оказывается, разрешение на удочерение сразу не дают. Моё жильё тоже оказалось маленьким. По этим причинам я не могла получить разрешение на удочерение этой девочки», — рассказала учительница.

По данным издания, одноклассники не знали, что девочки являются воспитанницами детского дома. Ни администрация школы, ни учителя не допускали распространения этой информации, чтобы предотвратить дискриминацию со стороны сверстников.

Угилжон Бектурдиева также выступила против сообщений в сети, в которых обвиняли в происшествии самих жертв.

«Во-первых, они ещё дети. Во-вторых, такой была среда, в которую они попали. В нашей школе сложилась хорошая атмосфера, в нашем классе, после того, как они пришли сюда, они изменились. Одна из наших девочек стала студенткой вуза. Государство выделило ей однокомнатную квартиру со всем необходимым. Жизнь остальных тоже налаживается. Мы часто с ними общаемся. Они посещают свадьбы своих одноклассников. Я считаю, что в том, что произошло, виновата окружающая среда, потому что это молодые ростки, они будут расти так, как мы будем о них заботиться», — отметила педагог.