Сырдарьинская область должна превратиться в «регион передовых инноваций» в сферах промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, образования и медицины. Об этом на сессии кенгаша народных депутатов области в пятницу заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший сюда с рабочей поездкой.

«В инновационном регионе хоким, руководители области и районов должны каждый день стремиться к новшествам в сфере создания условий для населения и предпринимателей, у них должны измениться мировоззрение и подходы», — цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Мы много думали, опыт какого государства использовать для превращения области в инновационный регион. Надо признать, в последние годы Китай достиг невероятных успехов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования и медицины. У Китая огромный опыт в направлениях науки, инноваций, инженерии, электротехники, робототехники и IT. Самое главное — Китай для нас является самым близким рынком с точки зрения транспорта и логистики», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Инвесторы Китая также очень заинтересованы в области. За последние шесть лет совместно с китайскими инвесторами было запущено более 60 крупных промышленных предприятий в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах. Только в 2022 году в область привлечено более 250 млн долларов китайских инвестиций. Это почти 90% всех инвестиций в область», — сообщил он.

«Поэтому в развитии всех сфер в Сырдарье мы должны опираться на опыт Китая», — сказал Шавкат Мирзиёев.