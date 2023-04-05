Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 апреля принял делегацию Объединённых Арабских Эмиратов во главе с министром по делам правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави, сообщает пресс-служба президента.

На переговорах рассматривались перспективы реализации проектов и программ в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, цифровизации, модернизации городской инфраструктуры, раскрытия торгово-инвестиционного потенциала регионов и другие вопросы.

Шавкат Мирзиёев отметил, что эти направления должны войти в повестку дня предстоящего саммита руководителей двух стран.

Кроме того, выражена заинтересованность в расширении сотрудничества по таким направлениям, как повышение эффективности осуществляемых реформ, подготовка профессиональных управленческих кадров и программистов, внедрение электронного правительства и других сферах.

Президент Узбекистана вручил министру ОАЭ орден «Дуcтлик» («Дружбы») за «вклад в углубление узбекско-эмиратских многоплановых отношений и всемерную поддержку программы реформ в Новом Узбекистане».