Жахонгир Исамутдинович Хидайходжаев назначен новым руководителем Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Жахонгир Хидайходжаев родился в 1979 году в Ташкентской области. Ранее работал на разных должностях в системе Министерства иностранных дел, в том числе был советником министра — руководителем исполнительного аппарата МИДа;

В 2019 году Общенациональное движение «Юксалиш» и Институт социальных и экономических инициатив включило Жахонгира Хидайходжаева в список топ-35 молодых прогрессивных управленцев Узбекистана.

Ранее сообщалось, что предыдущий глава Агентства по внешней трудовой миграции Афзал Ирматов был задержан в связи с уголовным делом, расследуемым в отношении него.