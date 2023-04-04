По факту смерти в Сергелийском районе Ташкента 27-летней женщины с тремя детьми, которая накануне выбросила из окна на девятом этаже двух сыновей и дочь, а затем выпрыгнула сама, возбуждено уголовное дело по статьям 97 (умышленное убийство) и 103 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В сообщении говорится, что место происшествия посетили руководители Генпрокуратуры и прокуратуры Ташкента, под их руководством начала работу оперативно-следственная группа.

Согласно полученной на данный момент информации, в октябре 2022 года в доме в Зангиатинском районе Ташкентской области, где покойная жила с мужем, произошёл пожар. По этой причине женщина с тремя детьми жила с матерью в квартире на 8-м квартале Сергелийского района. Муж покойной в настоящее время находится в Саудовской Аравии, где совершает обряд умры.

«Следственная группа разработала ряд версий в целях тщательной проверки всех возможных причин данной трагедии», — говорится в сообщении.

«В частности, в ходе предварительного следствия будут детально проверены все версии, включая семейные конфликты, причины, которые могли привести к психическим изменениям у покойной, доведение до самоубийства и другие», — отметили в Генпрокуратуре.

Как мы писали, мальчикам было 4 и 5 лет, а девочке — 1 год.