Глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане Мунир Мамедзаде выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о сексуальной эксплуатации должностными лицами девочек в детском доме семейного типа в Ургенче Хорезмской области при покровительстве заведующей детдомом.

«Сексуальное насилие является серьёзным нарушением прав детей и имеет долгосрочные и разрушительные последствия для физического и психологического благополучия детей», — подчеркнул Мунир Мамедзаде.

«Мы должны усилить законодательство и политику, чтобы лучше защищать девочек и мальчиков от всех форм насилия и не допустить безнаказанности виновных», — заявил он.

«[ЮНИСЕФ призывает] соответствующие структуры рассмотреть все предложенные изменения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан по усилению защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации, которые были разработаны Межведомственной рабочей группой при Сенате, в работе которой ЮНИСЕФ принимал активное участие», — отметил Мунир Мамедзаде.

«Противодействие сексуальному насилию и сексуальной эксплуатации детей должно быть приоритетом, и дети, оставшиеся без родительской опеки, должны быть обеспечены качественной альтернативной формой семейной опеки, за которой должен осуществляться качественный мониторинг квалифицированными социальными работниками», — подчеркнул глава представительства ЮНИСЕФ.

«В этой связи мы предлагаем передать ответственность за эту сферу структурам, отвечающим за оказание социальных услуг, чтобы данной категорией детей занимались только обученные специалисты», — отметил он.

ЮНИСЕФ выразил готовность предоставить поддержку правительству Узбекистана «в совершенствовании доступа к правосудию, к услугам здравоохранения, образования и социальной защиты с учётом возрастных и гендерных особенностей, чтобы помочь восстановлению детей и подростков, переживших насилие, а также в разработке и внедрении национальных превентивных программ и изменению социальных норм, не осуждающих насилие».

«Мы привержены оказанию помощи соответствующим структурам в усилении услуг по поддержке семей для предотвращения необоснованных случаев разлучения детей со своими семьями и улучшении качества альтернативной опеки, в частности, профессиональной фостерной опеки», — добавил Мунир Мамедзаде.