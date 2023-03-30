Синоптики Узгидромета сообщили, что в отличие от аномально влажного и прохладного марта прошлого года в этом году он был очень тёплым и довольно сухим.

В прошлом году осадков в марте выпало в 2−3 раза, местами в 3,5−4,5 раза больше нормы. В ряде регионов Узбекистана, в том числе в Ташкенте, мартовские осадки прошлого года были рекордными за весь ряд метеорологических наблюдений. А в нынешнем марте количество осадков оказалось меньше нормы.

Синоптики также поделились тем, какая погода ожидается в апреле, середине календарной весны.

Обычно в апреле выпадает довольно значительное количество осадков, это один из наиболее влажных месяцев в году. По северу, крайнему югу и пустынной зоне страны в среднем за месяц бывает от 5 до 8 дней с выпадением дождей, ближе к горам число дней с осадками возрастает до 9−13.

«Но это средние значения за многолетний период. Фактически в истории метеорологических наблюдений в Узбекистане наблюдались самые разные апрели. Бывали экстремально сухие, когда месячное количество не превышало 30−50% от нормы, бывали и такие, когда осадков за месяц выпадало значительно больше нормы», — отметили синоптики.

Самым влажным за всю историю наблюдений был 1990 год, по большей части территории выпало от 3 до 5 месячных норм. В Ташкенте в апреле 1990 года выпало около 3 месячных норм, а 8 апреля 1990 года был установлен абсолютный рекорд суточного количества осадков. За этот день в Ташкенте выпало 65 мм дождя при месячной норме апреля 62 мм.

Неустойчивым обычно бывает и температурный фон апреля. Бурные весенние потепления могут сменяться непродолжительными, но довольно значительными похолоданиями с понижением температуры до заморозков.

«Жители Узбекистана наверняка помнят, как в 2020 году в конце первой декады апреля выпал снег, да ещё такой, какой зимой бывает нечасто», — подчеркнули в Узгидромете.

В этом году средняя температура воздуха апреля будет около, местами незначительно выше среднемноголетних значений. Осадков в апреле ожидается меньше, местами около нормы.

Месяц начнётся с сухой и тёплой погоды. «1 апреля по всей территории Узбекистана будет малооблачно, дневная температура, как и в последние дни марта, в пределах 22−27 градусов, то есть на 5−8 градусов выше нормы (и это не первоапрельская шутка)», — поделились прогнозом синоптики.

Затем, 2−7 апреля, ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные грозовые дожди со шквалистым усилением ветра.

«Как это часто бывает весной, распределение дождей по территории и по интенсивности будет очень пёстрым — от слабых и умеренных до сильных ливневых. Дневная температура воздуха при дожде понизится на 5−7 градусов», — отметили в Узгидромете.

В конце первой декады апреля ожидается преобладание погоды без осадков, и температура воздуха вновь начнёт повышаться.

По предварительному прогнозу Узгидромета, во второй и третьей декадах апреля ожидается колебание температуры ночью от +7…+12 градусов до +12…+17, днём — от +20…+25 до +27…+32.

Синоптики также напомнили, что погода весной и, в частности, в апреле, может преподносить сюрпризы — заморозки, сильные ливни, шквалы, часто возникающие при грозах, выпадение града. Сильные ливни в предгорьях могут вызвать разрушительные селевые потоки, а в высокогорьях ещё сохраняется угроза схода снежных лавин.

«Следите за прогнозами и предупреждениями Узгидромета, чтобы быть готовыми к возможным негативным проявлениям погоды», — призвали синоптики.