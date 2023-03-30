Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 марта выступил на открытии первой сессии обновлённого парламента.

Глава государства призвал вновь избранных депутатов сообща работать в интересах страны и заявил, что курс на преобразования будет продолжен.

«Это только начало большого пути. Реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены. Это очень важная работа. В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдём к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому», — отметил он.

По его словам, «движение в сторону демократизации политических процессов, дальнейшего повышения участия граждан в государственном управлении будет продолжено».

«Мы все должны хорошо понимать, что в геополитическом окружении Казахстан — единственная страна, проводящая такие глубинные реформы. Отдельные граждане, среди которых есть и политики, заявляют, что эти реформы могут привести к угрозам для Казахстана. Но я убеждён, что преобразования имеют исключительно важное значение для будущего нашей нации. С избранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать. Напротив, следует твёрдой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность», — подчеркнул он.

Токаев считает, что необходимо работать в формате «чётких приоритетов». «Особо важные вопросы решать незамедлительно. Но какие-то вопросы придётся отложить, по каким-то — только наметить контуры будущих решений. По-другому нельзя, иначе мы распылим свои усилия и растратим имеющиеся ресурсы», — сказал он.





По его мнению, предстоящие пять лет станут определяющими для Казахастана.

«Нам предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны. Для этого потребуется изменить правила и принципы функционирования нашей экономики. Первые шаги в этом направлении уже сделаны — проводится работа по демонополизации и возврату незаконно выведенных из страны капиталов», — сообщил президент.

Токаев указал, что создание открытой и самодостаточной рыночной экономики остаётся главным приоритетом. При этом движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство.

«Нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны. Нам необходима новая волна предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, за счёт предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Такие люди есть в каждом регионе. Важно дать им возможность развивать свой бизнес внутри страны и реально помочь им», — заявил он.

По его словам, в Казахстане следует заняться реальной индустриализацией, локализацией производства, модернизацией инфраструктуры. Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями, считает он.

Дифференциация ставок НДС, повышение налогов для крупного и сырьевого бизнеса

Кроме того, заявил Токаев, нужно дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), «которые формируют львиную долю госбюджета». Он также поручил полностью оцифровать налоговую систему.

«При этом высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо», — сказал он.

В то же время президент Казахстана указал, что за последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы.

«Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объёмы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр», — заявил он.

Бюджет

Представляя своё видение работы нового парламента, Токаев призвал сформировать «справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему». Президент Казахстана пояснил, что следует обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики.

В рамках работы по демонополизации экономики предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов, указал президент.

Токаев, обращаясь к парламенту, отметил, что планирование и исполнение бюджета «оставляет желать лучшего».

«Растут расходы на обслуживание госдолга, не снижаются трансферты из Национального фонда, сохраняются проблемы с эффективностью освоения бюджетов всех уровней. Поэтому нам нужна продуманная и сбалансированная бюджетная политика. Проект нового Бюджетного кодекса, который будет внесён в Парламент в текущем году, должен быть направлен на решение данных вопросов», — сказал он.

Разрыв между бедными и богатыми

Токаев отметил, что впереди стоит жизненно важная задача — ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии.

«Мы доверяли и ориентировались на внешнюю ситуацию. Доверяли внешним концепциям и программам, были вынуждены верить ложному отчёту о проделанной работе. Но тем не менее сейчас очень сложная ситуация среди населения. Есть очень большой разрыв между богатыми и бедными. И сейчас в ближайшие пять лет правительство и парламент должны найти решение этому», — сказал он.

Критика низких тарифов на энергоресурсы для людей с особняками

Глава Казахстана напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с серьёзным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

«Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами. Поэтому по примеру зарубежных стран нужно рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов. В целом низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на нашей экономике. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны», — отметил он.

Касым-Жомарт Токаев считает, что для тех, кто сейчас «днём и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу», в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость, подчеркнул он.

По его словам, важно повышать эффективность использования имеющегося сырья, «надо учиться жить в условиях жёсткой экономии как в быту, так и на уровне государства».

«Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации. Бесконтрольное и нерачительное использование дешёвого газа как в производстве, так и в быту, должно уйти в прошлое. Правительству следует разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа», — заявил Токаев.





Контроль за лоббистами

Президент поручил изучить практику контроля лоббистской деятельности, потому что правовые пробелы создают широкое поле для коррупции.

«Пользуясь случаем, хочу заострить внимание ещё на одном актуальном вопросе. Известно, что при разработке законов и различных правил на принятие решений большое влияние оказывают финансово-промышленные группы, крупный бизнес. Справедливости ради стоит отметить, что это свойственно практически всем странам, включая развитые», — сказал он.

«Но, когда это происходит кулуарно, в условиях полной правовой неурегулированности, создаётся широкое поле для коррупции. В цивилизованном мире политика формируется не за закрытыми дверями. Поэтому поручаю изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля лоббистской деятельности», — заявил Токаев.

«Не ждите поручений сверху»

Президент отметил, что в стране требуется повысить эффективность государственного управления и качество стратегического планирования.

«Предвыборные обещания и программы теперь нужно последовательно и кропотливо воплощать в реальность. От этого зависит доверие граждан к институтам власти и их вера в реальность перемен», — сказал он.

Ключевая роль в разработке и реализации реформ отведена государственным служащим. Поэтому, заявил Токаев, на государственную службу «нужно привлекать высокомотивированных и высококвалифицированных специалистов», максимально открыть двери для талантливых управленцев и профессионалов из частного сектора.

«Нам следует перейти на более гармоничную децентрализованную модель государственной службы. Нужно привыкнуть решать проблемы сразу на местах, не ожидая поручений сверху. Наряду с институциональными изменениями требуется коренная модернизация организационной культуры в государственных структурах», — добавил он.





Парламентские выборы прошли в Казахстане 19 марта. По данным ЦИК, правящая партия «Аманат» получила большинство голосов (53,9%) и 40 мест. Дальше места в парламенте распределились следующим образом: партия «Ауыл» (10,9) — восемь мест, партия Respublica (8,59%) — шесть мест, партия «Ак жол» (8,41%) — шесть мест, Народная партия Казахстана (6,8%) — пять мест, общенациональная социал-демократическая партия (5,2%) — четыре места.

Голосование проходило по смешанной системе: 69 депутатов избираются по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам, по одному от каждого.