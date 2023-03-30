Служба государственной безопасности сообщила о пресечении совместно с пограничниками ввоза крупной партии наркотиков из Таджикистана в Узбекистан. Об этом сообщило УзА.

На участке узбекско-таджикской государственной границы, проходящем по территории Ургутского района, с 19,8 кг опия был задержан 26-летний местный житель, 1997 года рождения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами) Уголовного кодекса Узбекистана.