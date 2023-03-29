Команда телеканала Yoshlar принесла извинения за допущенную ошибку в программе «Биз томонларда».

В сюжете, который вышел 28 марта в 12:05, место репортажа было подписано как Qoraqalpoq viloyati («Каракалпакская область»).

«Из-за технической ошибки в процессе монтажа название Республики Каракалпакстан было указано неверно. Мы, команда телеканала Yoshlar, приносим свои извинения большому количеству телезрителей за эту грубую ошибку. В отношении виновных сейчас принимаются необходимые меры», — говорится в сообщении телеканала.

В 18:33 был показан повтор этой передачи с исправленным названием «Республика Каракалпакстан».