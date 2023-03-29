Фонд масс-медиа совместно с Министерством транспорта разместили на станциях и в поездах Ташкентского метрополитена социальную рекламу, имитирующую радиоволны — обращения женщин о помощи против насилия. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

На баннерах и постерах изображён стилизованный эквалайзер из орнаментов узбекского иката, символизирующий звуковые волны — голоса женщин-жертв насилия с призывами о помощи.

Реклама содержит QR-коды, по которым можно узнать подробности о том, как получить помощь.

«Важно помнить, что ни один закон не заработает в полную силу, пока не изменится сознание людей и не появится ясное понимание того, что насилие — это преступление, а не часть культуры. Насилие ничем не может быть оправдано. Насилие — не часть нашей культуры!» — подчеркнули в фонде.

Nolalar.com — проект, созданный для привлечения внимания общественности Узбекистана к осознанию проблемы насилия в отношении женщин и его предотвращения.

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