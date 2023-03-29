На кыргызско-узбекской границе 28 марта был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

️В ходе несения службы пограничным нарядом в Сузакском районе Джалал-Абадской области служебная собака подала сигнал в 600 м от границы. Пограничники обнаружили обрез от охотничьего ружья 16 калибра, спрятанный внутри водопроводного люка.️ Ружье было завёрнуто в полиэтиленовую пленку.

️Оружие и боеприпасы были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД Кыргызстана.