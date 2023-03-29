Проект Конституции Узбекистана в новой редакции, референдум по которому состоится 30 апреля, предусматривает увеличение сроков полномочий президента с пяти до семи лет. При этом сохраняется норма о том, что одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.

В статье 7 проекта конституционного закона, которым должна быть изменена Конституция, говорится, что с её обновлением президент и ряд других должностных лиц государственной власти смогут вновь избираться и назначаться на эти же должности, независимо от количества сроков, которые они занимали до этого.

Из формулировки в законе можно предположить, что действующий срок полномочий президента (пять лет) будет увеличен на два года. Поскольку разъяснения данного положения от официальных органов не было, звучат разные версии того, когда состоятся следующие выборы — в 2026 или 2028 году.

Корреспондент «Газеты.uz» на ежегодной пресс-конференции Министерства юстиции во вторник задал об этом вопрос министру юстиции Акбару Ташкулову, попросив его как юриста разъяснить формулировку в законе, чтобы избежать неверных толкований.

«Каждая точка или запятая имеет значение»

Акбар Ташкулов сказал, что в проекте новой редакции Конституции и в статье 7 конституционного закона формулировки написаны «чётко и понятно». В то же время он признал, что формулировки могут быть сложными.

Глава Минюста отметил, что обсуждения по этому вопросу шли в Законодательной палате и в Сенате Олий Мажлиса, где ответственные должностные лица затрагивали эту тему. Проект обсуждался также в Конституционном суде.

«Кто даёт толкование законам, Конституции в целом? Конституции толкование даёт Конституционный суд», — отметил министр.

«У юристов есть такое понятие, что каждая точка или запятая имеет большое значение. Поэтому не просто так было создано такое учреждение, как Конституционный суд. Здесь заседают самые квалифицированные, ведущие учёные и специалисты в своей области. Если статье Конституции нужно толкование, лучшим решением будет её толкование именно этим государственным органом», — заявил он.

Министр отметил, что понимает указанные статьи не так, как это озвучил корреспондент. «Вы должны принимать это так, как вы это понимаете», — сказал он. «У каждого своё мнение», — добавил он.

«Невозможно изменить государство, не изменив коренным образом Конституцию»

Акбар Ташкулов подчеркнул, что в Конституцию вносятся «очень большие изменения касательно прав человека».

«Когда говорят, зачем вообще нужно вносить изменения в Конституцию, есть отдельные статьи, которые будут иметь прямое действие», — заявил он.

«Дальнейшее строительство государства опирается в первую очередь на Конституцию и законы. Невозможно изменить государство, не изменив принципиально данную Конституцию», — добавил министр.

«Это можно увидеть и в развитых странах. Если вы спросите, почему изменилась история США, то там жизнь менялась после того, как менялась определённая статья Конституции», — продолжил он.

«Точно так же и в Узбекистане проводятся очень большие реформы. Некоторые реформы невозможно осуществить без внесения изменений в Конституцию. Поэтому в Конституцию вносятся такие изменения», — сказал Акбар Ташкулов.