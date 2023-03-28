Рано утром 17 марта в доме в махалле «Мадраса» Каттакурганского района Самаркандской области произошёл взрыв газа, при котором сильные ожоги получили четыре человека.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что взрыв вызвал неправильный розжиг отопительной печи.

В результате взрыва 50−60% ожогов тела получили владелец дома А. Р. (1941 года рождения), его супруга К. Ф. (1950), а также внуки 10 и 11 лет. Они были госпитализированы в районное медицинское объединение.

26 марта скончались оба ребёнка, ранее переведённые в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

26 и 27 марта в районном медобъединении скончались, соответственно, К. Ф. и А. Р.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку. Дело находится под контролем областной прокуратуры, говорится в сообщении.