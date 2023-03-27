В Янгихаётском районе Ташкента 32-летний мужчина нанёс побои жене и ребёнку. Видео и фото об этом появились в социальных сетях.

В ГУВД столицы сообщили, что вечером 23 марта Т. Х. (в соцсетях сообщается, что он спортсмен) избил дома жену Т. Д. (1995) в ходе семейного конфликта. Через два дня, 25 марта, он нанёс побои сыну (2016).

Следственный отдел районного ОВД возбудил уголовное дело по статьям 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение) и 110 (истязание) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся расследование.