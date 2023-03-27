Veolia Energy Tashkent сообщила, что не планирует пятидневных отключений горячей воды в Ташкенте этой весной.

«Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся позже. При этом отключения воды будут происходить не одновременно во всем городе, а по кварталам», — сообщили в компании.

Как пояснили в пресс-службе Veolia, пятидневные отключения горячей воды производятся при гидравлических испытаниях (опрессовке). Они необходимы в том числе для проверки трубопроводов на наличие дефектов. «Превентивное устранение дефектов сокращает количество аварийных ситуаций в отопительном сезоне», — пояснили в компании.

Как ожидается, в этом году гидравлические испытания будут проводиться не одновременно в нескольких районах Ташкента, а на небольших участках (кварталах) при помощи мобильных насосов.

«Такой подход улучшит качество проводимых испытаний. Внимание специалистов будет сфокусировано на небольшом участке теплосети, а значит обследование окажется более детальным и выявит больше дефектов», — отметили в пресс-службе.

Гидравлические испытания запланированы на летне-осенний период, ближе к началу следующего отопительного сезона, заявили в компании. Об отключениях горячей воды по кварталам Veolia будет оповещать заранее в своём официальном Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, однодневные отключения горячей воды запланированы также на период с 27 марта по 5 апреля. В Veolia пояснили, что однодневное отключение необходимо для проведения испытаний тепловых сетей на расчётную температуру. Они проводятся раз в два года. Специалисты проверят трубопроводы на прочность в условиях температурных деформаций.

В компании также объяснили, почему несмотря на проведение испытаний в отопительный сезон все равно случаются аварии.

«Тепловые сети Ташкента находятся в неудовлетворительном состоянии. Для того, чтобы сократить количество аварийных ситуаций в отопительном сезоне, мы устраняем дефекты и меняем участки теплотрасс в межотопительном сезоне. По мере поэтапной модернизации тепловых сетей количество дефектов будет уменьшаться», — заверили в Veolia.

Кроме того, в компании отметили, что в течение года могут случаться отключения горячей воды и по другим причинам. К примеру, тепловырабатывающие предприятия «Тошкент иссиклик маркази» и Ташкентская ТЭЦ, основные поставщики тепловой энергии, могут проводить ремонтные работы на теплогенерирующем оборудовании.

Также «Тошкент шахар сув таъминоти» (поставщик питьевой воды) может проводить ремонтно-профилактические работы на водоводах и водопроводных сетях и временно ограничить поставку воды для тепловырабатывающих предприятий.