На чемпионате мира по боксу среди женщин в Нью-Дели (Индия) спортсменка из Узбекистана Навбахор Хамидова была награждена бронзовой медалью. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Навбахор Хамидова, выступавшая в весовой категории до 66 кг, в четвертьфинале уступила Иман Халиф из Алжира. Однако позже алжирская спортсменка была дисквалифицирована, и полуфиналисткой стала представительница Узбекистана.

Как сообщается на сайте Championat.com, Иман Халиф не допустили до участия в финале из-за нарушения правил.

В Международной ассоциации бокса (IBA) отметили, что не могут раскрыть, какое конкретно нарушение было допущено.

«IBA соблюдает свои правила, а также конфиденциальность спортсменов, и не может раскрыть причин конкретного нарушения критериев допуска», — говорится в заявлении организации.

Однако президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв в своём Telegram-канале написал, что одной из главных тем на недавнем заседании совета директоров стали честность и профессионализм спортсменов.

«По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы, и впоследствии их исключили со спортивных состязаний» — заключил Умар Кремлёв.

Женский организм обычно имеет в своих клетках две половые хромосомы Х (ХХ), мужской — хромосомы Х и У (ХУ).