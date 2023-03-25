Самса с зеленью — «кук самса»





Самый верный признак прихода весны — появление на базарах свежей зелени для самсы. Предлагаем приготовить «кук самсу» дома.

Квадратики с зеленью в духовке





Квадратики из простого бездрожжевого теста готовятся очень просто и быстро.

Быстрые конвертики с творогом и зеленью





Эти творожные конвертики станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи.

Самса с зеленью





Самса из готового теста — это очень быстро и не менее вкусно.

«Улитки» из слоёного теста с сыром и зеленью





С начинкой «улиток» можно экспериментировать сколько угодно — мясной обжаренный фарш, яйцо с луком, картофельное пюре, курица с рисом или шпинат с фетой.

Катлама с зеленью





Попробуйте приготовить узбекскую слоёную лепёшку — катламу с зеленью.

Армянские лепёшки с зеленью «Женгялов хац»





Для начинки армянской лепёшки с зеленью «Женгялов хац» используется любая зелень.

Ленивые пирожки с сыром и зеленью





Пышные и мягкие пирожки без дрожжей с сыром, яйцом и зеленью.

Самса с зеленью из домашнего слоёного теста





Ещё один рецепт самсы с зеленью из домашнего слоёного теста.