Самса с зеленью — «кук самса»
Самый верный признак прихода весны — появление на базарах свежей зелени для самсы. Предлагаем приготовить «кук самсу» дома.
Квадратики с зеленью в духовке
Квадратики из простого бездрожжевого теста готовятся очень просто и быстро.
Быстрые конвертики с творогом и зеленью
Эти творожные конвертики станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи.
Самса с зеленью
Самса из готового теста — это очень быстро и не менее вкусно.
«Улитки» из слоёного теста с сыром и зеленью
С начинкой «улиток» можно экспериментировать сколько угодно — мясной обжаренный фарш, яйцо с луком, картофельное пюре, курица с рисом или шпинат с фетой.
Катлама с зеленью
Попробуйте приготовить узбекскую слоёную лепёшку — катламу с зеленью.
Армянские лепёшки с зеленью «Женгялов хац»
Для начинки армянской лепёшки с зеленью «Женгялов хац» используется любая зелень.
Ленивые пирожки с сыром и зеленью
Пышные и мягкие пирожки без дрожжей с сыром, яйцом и зеленью.
Самса с зеленью из домашнего слоёного теста
Ещё один рецепт самсы с зеленью из домашнего слоёного теста.