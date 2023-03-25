Правительство постановлением от 23 марта утвердило положение о порядке возмещения лицам с инвалидностью и семьям, в составе которых есть лица с инвалидностью, расходов, связанных с приобретением земельного участка на электронном онлайн-аукционе, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно положению, исходя из затрат на приобретение земельного участка на аукционе выделяется единовременная выплата в размере до 100 базовых расчётных величин (до 30 млн сумов), независимо от количества лиц с инвалидностью в составе семьи.

Граждане льготной категории должны соответствовать следующим критериям:

отсутствие жилого помещения или земельного участка, предназначенного для проживания на своём имени или имени членов семьи, приобретённого в течение последних 12 месяцев;

земельный участок приобретён посредством аукциона за последние три месяца и находится на территории Узбекистана;

быть признанным лицом с инвалидностью, а также состоящим в одной из тетрадей: «Железной тетради», «Женской тетради», «Молодёжной тетради».

Гражданин льготной категории должен обратиться в районный или городской отдел занятости и сокращения бедности своего региона в течение трёх месяцев с момента приобретения земельного участка на аукционе.

Средства будут перечислены на банковский счёт пластиковой карты, указанный в заявлении, в течение пяти рабочих дней после принятия решения о компенсации.