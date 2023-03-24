В результате землетрясений, которые произошли в ночь на 23 марта в Таджикистане, пострадало три человека, погибло более 60 голов скота, сообщило таджикистанское издание Asia Plus со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям.

Лёгкие ранения получили двое мужчин и одна женщина из Кухистони-Мастчохского района Согдийской области Таджикистана, где был эпицентр землетрясения. Погибло 14 голов крупного рогатого скота, 52 овцы и 2 лошади.

Частичные повреждения — трещины в стенах — были выявлены в 27 жилых домах сел Порвог, Дуоба, Саридашт и Такоба сельского джамоата Такоба Раштского района.

В селе Тегирми сельского джамоата Мехрабад Нурабадского района землетрясение стало причиной серьёзного повреждения двух жилых домов, а 10 жилым домам, одному общеобразовательному учреждению и зданию районного исполнительного органа было нанесено частичное повреждение.

В районе Сангвор, в селе Фаркинг сельского джамоата Тавильдара частично был повреждён один жилой дом — в стенах образовались трещины.

Количество и размер ущерба жилым домам и подсобным хозяйствам устанавливаются республиканской и районной комиссиями.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясений частично пострадали дома местных жителей и автодороги, но в основном были повреждены хозяйственные постройки без фундамента. Человеческих жертв не зафиксировано.