Первый самолёт новой региональной авиакомпании Silk Avia, учреждённой Uzbekistan Airports, должен прибыть в Ташкент 21 марта, сообщила пресс-служба компании.

Самолёт ATR 72−600 вылетел из Бангкока 17 марта в 23:07 по UTC (18 марта в 4:07 по ташкентскому времени). Учитывая максимальную высоту (7600 м) и дальность (1500 км) полёта, самолёт летит с шестью остановками — в Сингапуре, Индии, Омане, Египте, Кипре и Азербайджане.





До этого машина прошла инспекцию технического состояния и покраску, выполнила испытательные полёты и получила экспортный сертификат.

Silk Avia была зарегистрирована в сентябре 2021 года. Основной целью её создания было заявлено обеспечение узбекистанцев внутренними авиаперевозками по доступным ценам. Uzbekistan Airports на первом этапе намерена выступать как управляющая компания. Затем перевозчика планируется передать в частный сектор.

Первые рейсы были запланированы на осень прошлого года, однако этот срок был отодвинут.





Всего компания планирует приобрести три самолёта ATR72−600 французско-итальянского производителя и ввезти (на основе закупки и лизинга) ещё девять самолётов марки ATR.

«ATR 72−600 — один из самых популярных в мире ближнемагистральных самолётов вместимостью 70 пассажиров. Безопасный и экономичный лоукостерный самолёт, потребляющий топлива в четыре раза меньше, чем Airbus А320, позволит предложить пассажирам надёжность и комфорт по доступной цене», — говорится в сообщении Uzbekistan Airports.