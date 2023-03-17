ЮНИСЕФ 15−16 марта доставил в Узбекистан и передал Министерству здравоохранения 875 520 доз вакцины Pfizer BioNTech, сообщила пресс-служба Детского фонда ООН.

Вакцины переданы в дар Узбекистану правительствами Италии и Швеции в рамках программы COVAX как знак солидарности в борьбе против COVID-19.

В Минздраве Узбекистана подчеркнули, что этот вид вакцины Pfizer предназначен для профилактики подвариантов В.А.4 и В.А.5 «омикронного» штамма коронавируса.

«Эти препараты сейчас используются для профилактики новых версий коронавируса, ставших доминирующим штаммом среди населения», — отметили в Минздраве.