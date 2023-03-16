Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 16 марта в рамках программы основного дня внеочередного саммита Организации тюркских государств в Турции, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры рассмотрели вопросы поддержки и ускорения совместных инвестиционных проектов с участием ведущих компаний двух стран.

«Особое внимание уделено налаживанию прямого авиасообщения и созданию производственной площадки для эффективной кооперации предприятий Узбекистана и Венгрии», — говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной повестке.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, комментируя встречу, напомнил, что в прошлом месяце в Будапеште было открыто посольство Узбекистана в Венгрии.