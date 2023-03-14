Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 14 марта одобрила постановление о проведении референдума по проекту закона о Конституции в новой редакции. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

Из 83 сенаторов 80 поддержали постановление, 1 воздержался, 2 не проголосовали.

Всенародный референдум планируется провести 30 апреля. Закон о Конституции должен быть опубликован в печати в течение трёх дней. В бюллетене для голосования будет содержаться вопрос: «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан „О Конституции Республики Узбекистан“?».

Нариман Умаров отметил, что закон выражает «долгосрочные стратегии развития нашей страны, прочную правовую базу и надёжные гарантии будущей благополучной жизни нашей страны и народа, закрепляет конституционный принцип Узбекистана как правового государства».

«Это станет прочным фундаментом для того, чтобы все были равны перед законом, и никто не был выше закона, для принятия справедливых решений судами и в целом для того, чтобы органы государственной власти служили народу», — отметил сенатор.

Сенатор указал, что новая Конституция призвана изменить принцип «государство — общество — человек» на «человек — общество — государство», то есть «поставить интересы человека превыше всего».

Согласно документу, честь и достоинство человека неприкосновенны, ничто не может быть основанием для их дискриминации.

Неясности в законодательстве, возникающие при взаимодействии гражданина с государственными органами, будут толковаться в пользу гражданина.

По новой Конституции гражданин Узбекистана не может быть выдворен из страны и передан другой стране.

Кроме того, определяется, что лицо не может быть задержано более чем на 48 часов без постановления суда (принципы «Хабеас корпус»), а при задержании лица ему должны быть разъяснены его права и основания для задержания простым языком. («Правила Миранды»).

Статьёй 7 вводится «демократическая» норма о том, что одно и то же лицо не может быть избрано (назначено) на определённую должность более двух сроков подряд. Речь идёт о следующих должностях:

спикер Законодательной палаты;

председатель Сената;

президент Узбекистана (в соответствии с действующей Конституцией);

председатель кенгаша народных депутатов области, района, города;

хоким;

председатель и заместитель председателя Верховного суда;

председатель и заместитель председателя Высшего совета судей;

председатель Центральной избирательной комиссии;

генеральный прокурор.

В частности, статьёй 7 конституционного закона устанавливается, что его положения, меняющие и (или) иным образом влияющие на сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти, применяются к этим лицам, занимающим указанные должности при вступлении конституционного закона в силу.

Устанавливается, что указанные лица имеют право наравне с другими гражданами быть избранными (назначенными) на указанные должности в соответствии с требованиями Конституции, в том числе новой Конституции, независимо от количества сроков непрерывного нахождения в должности, которые эти лица занимали и (или) занимают на момент вступления в силу конституционного закона.

«То есть данное положение распространяется на всех должностных лиц государственной власти, порядок и (или) срок избрания (назначения) которых изменяются в новой редакции Конституции», — сказал Нариман Умаров.

В Конституции «особое значение придаётся усилению полномочий парламента». В частности, число исключительных полномочий Законодательной палаты увеличивается с 5 до 12, Сената — с 14 до 18. Часть нынешних полномочий президента в области формирования системы исполнительной и судебной власти передаётся парламенту.

В совместное ведение палат будут отнесены такие полномочия, как заслушивание ежегодного национального доклада о борьбе с коррупцией, определение максимальной суммы государственного долга, проведение парламентских проверок.

Устраняется дублирования функций в деятельности палат Олий Мажлиса. В частности, такие полномочия, как заслушивание отчётов премьер-министра и членов правительства, контроль за исполнением государственного бюджета, заслушивание отчёта председателя Счётной палаты определяются как исключительные полномочия Законодательной палаты.

В свою очередь, Сенат получит полномочия для избрания руководителей антикоррупционных и антимонопольных органов, утверждение кандидатур на должности генерального прокурора, председателя Счётной палаты, заслушивание отчётов послов, а также сможет укрепить надзорные полномочия за контролирующими и правоохранительными органами.

Для «укрепления полномочий Сената» над спецслужбами устанавливается порядок проведения консультаций по кандидатуре, рекомендованной президентом на должность председателя Службы государственной безопасности, и затем назначения кандидата президентом.

Кроме того, для «обеспечения подлинной независимости судебной власти» планируется ввести систему избрания всех членов Высшего судейского совета Сенатом.

Сегодня хокимы одновременно занимают должности председателей кенгашей народных депутатов. Разделение полномочий в Ташкенте и областях начнётся с 2024 года (по результатам выборов в местные кенгаши), а в районах и городах — с 1 января 2026 года.

Число сенаторов планируется сократить с нынешних 100 до 65. Эта норма вступит в силу со следующего созыва в 2024 году. При этом будет сохранён действующий порядок формирования Сената, в том числе равное представительство от регионов.

В соответствии с проектом новой Конституции, полномочия по рассмотрению и утверждению кандидатуры премьер-министра предлагается передать в исключительное ведение Законодательной палаты. Прежде чем представить кандидатуру премьер-министра в нижнюю палату парламента, вводится порядок , согласно которому президент проводит консультации со всеми фракциями политических партий. После одобрения Законодательной палатой президент назначает премьер-министра.