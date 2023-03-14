Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который совершил теракт в Нью-Йорке в 2017 году, приговорён в США к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Обвинение изначально требовало для узбекистанца, признанного виновным, смертной казни, однако она может быть применена только в случае единогласного решения всех 12 присяжных. Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс в понедельник сообщил, что присяжные не смогли прийти к единогласному решению относительно вынесения приговора о смертной казни.

Осуждённый родился в Ташкенте в 1998 году. В 2010 году переехал в США после выигрыша в программе «Визы для иммигрантов разных национальностей» (лотерея «Грин кард»).

31 октября 2017 года он на арендованном небольшом грузовике въехал в людей на велосипедной дорожке в центре Манхэттена. В результате погибли 8 человек, включая 5 граждан Аргентины, 11 человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей со специальными потребностями, ехавшие в школьном автобусе, в который врезался грузовик, пишет «Голос Америки». Сам Саипов был ранен выстрелом полицейского.

Согласно материалам делам, Саипов действовал от имени террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), которая называла его одним из своих «солдат».

Как сообщает BBC, Сайфулло Саипов проведёт остаток своих дней в федеральной тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.