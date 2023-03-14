Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарью 13 марта наблюдал за бригадными тактическими учениями войск Министерства обороны на учебном полигоне «Термез» Юго-западного особого военного округа, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что в последние годы Вооружённые силы страны были кардинально реформированы, внедрён в практику «современный опыт организации взаимодействия подразделений, ведения боевых действий и операций с более широким применением беспилотных летательных аппаратов, возможностей авиации и артиллерии».

«Этот процесс отрабатывается в ходе тактических учений на уровне рот, взводов и бригад по выполнению задач с минимальными потерями, применению самых современных образцов вооружения и военной техники, авиационной поддержке общевойсковых подразделений, проведению специальных операций в труднопроходимой горной и пустынной местности, в городских условиях, эвакуации подразделений и других занятий», — отметили в пресс-службе президента.

«Нынешние учения проводились исходя из характера военных действий, наблюдаемых в мире», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что сегодня, когда в мире усиливаются информационные угрозы, укрепление потенциала Вооружённых сил Узбекистана, обеспечение единства народа и армии, воспитание молодёжи в духе патриотизма должны стать ядром реформ в военной сфере.

Президент дал ответственным лицам указания по постоянному повышению боеспособности и готовности войск.

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