Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарью 13 марта наблюдал за бригадными тактическими учениями войск Министерства обороны на учебном полигоне «Термез» Юго-западного особого военного округа, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что в последние годы Вооружённые силы страны были кардинально реформированы, внедрён в практику «современный опыт организации взаимодействия подразделений, ведения боевых действий и операций с более широким применением беспилотных летательных аппаратов, возможностей авиации и артиллерии».

«Этот процесс отрабатывается в ходе тактических учений на уровне рот, взводов и бригад по выполнению задач с минимальными потерями, применению самых современных образцов вооружения и военной техники, авиационной поддержке общевойсковых подразделений, проведению специальных операций в труднопроходимой горной и пустынной местности, в городских условиях, эвакуации подразделений и других занятий», — отметили в пресс-службе президента.

«Нынешние учения проводились исходя из характера военных действий, наблюдаемых в мире», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что сегодня, когда в мире усиливаются информационные угрозы, укрепление потенциала Вооружённых сил Узбекистана, обеспечение единства народа и армии, воспитание молодёжи в духе патриотизма должны стать ядром реформ в военной сфере.

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Президент дал ответственным лицам указания по постоянному повышению боеспособности и готовности войск.

Фото

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны

вооруженнаые силы, минобороны