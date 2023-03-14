Санжар Абдирахимович Мавлонов освобождён от должности прокурора Сырдарьинской области по собственному желанию. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По его словам, приказ генпрокурора об этом был подписан 10 марта. Пресс-секретарь опроверг сообщения в социальных сетях о предполагаемом задержании прокурора.

Санжар Мавлонов был назначен на этот пост в апреле прошлого года. Ранее он занимал должность прокурора Шайхантахурского района Ташкента.



