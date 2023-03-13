В воскресенье в интернете распространилось видео, в котором администрация школы №91 Яккасарайского района Ташкента, включая директора, снялась под популярную песню «За деньги да» российской певицы Дарьи Зотеевой.

Видео, подписанное «Не отстаём от тренда», было снято в шутку по случаю праздника 8 Марта. На нём одна из педагогов держит в руке сразу несколько телефонов, другая разбрасывает поддельные банкноты, демонстрируются «дорогие» вещи.

В тот же день пресс-служба районного хокимията заявила, что районное управление народного образования провело с директором школы и его заместителями «разъяснительную работу».

«По данному случаю проведена разъяснительная работа и вынесено предупреждение о том, что подобные случаи неприемлемы», — говорится в сообщении.

Блогер Никита Макаренко сообщил, что одного из педагогов, участвовавших в ролике, хотят уволить. Позже он написал, что родители школьников написали коллективное заявление и пошли с ним в райОНО, после чего учителя увольнять не стали.

Позже Никита Макаренко сообщил, что поговорил с директором школы №91 Азизой Темировой. Она заявила, что полностью поддерживает своих учителей, а ролик считает «классным и весёлым».Она также поблагодарила его за то, что учителей освободили от работы, не относящейся к их обязанностям, «даже от выборов».

В конце февраля в социальных сетях появилось видео, на котором ученицы школы №181 Ташкента разбрасывают поддельные доллары под эту же песню. Главное управление народного образования столицы тогда отчиталось, что «родители школьниц принесли извинения», и назвало танец «не соответствующим национальным традициям».

«Газета.uz» после заявления ГУНО посетила школу, чтобы прояснить ситуацию. Школьный психолог Гулжахон Мансурова сказала, что ролик девочек-подростков был их попыткой проявить свои таланты на пути к нахождению своего «я».

«Как психолог я не осуждаю их за эту работу. Эти ученицы одни из лучших в школе, отличницы, сумевшие всесторонне себя проявить. Три девочки из них очень хотят быть актрисами», — сообщила она.

Психолог добавила, что состояние девочек после разбирательства со стороны ГУНО и обсуждений в интернете (большинство пользователей поддержали девочек, но были и негативные комментарии) нельзя было назвать положительным.

Гулжахон Мансурова сообщила (беседа состоялась в начале марта), что у девочек было подавленное состояние, однако она обещала, что с ними будут вести работу, проводить тренинги и другие мероприятия, чтобы восстановить их уверенность в себе.

Инспектор-психолог районного ОВД по делам несовершеннолетних Шербек Шохужаев, который занимался этим делом, заявил, что дети не совершили каких-либо нарушений.

Вопреки первоначальному заявлению представителя ГУНО о том, что родители детей будут привлечены к ответственности, он заявил, что в действиях девочек не было каких-либо правонарушений и причин для привлечения родителей к ответственности нет. Наоборот, выяснилось, что девочки входят в число образцовых учащихся, отметил сотрудник ОВД.

Осенью хокимият этого же района предупредил магазин Ikkichi («Двоечник»), чья вывеска написана намеренно с ошибками, о недопустимости нарушения закона о государственном языке.