Кабинет министров Узбекистана утвердил положение о порядке формирования и ведения реестра импортёров некоторых видов товаров международных брендов.

В реестр на основании заключения Совета по тарифному и нетарифному регулированию будут включаться импортёры, заключившие прямые договоры с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками (официальные дистрибьюторы, дилеры, торговые представители производителей и их дистрибьюторы, лицензиаты).

Отвечать за ведение реестра будет Министерство инвестиций, промышленности и торговли. Реестр планировалось запустить с 1 декабря 2022 года. Включённые в него компании будут платить пониженные ставки таможенной пошлины при импорте 55 видов товаров, включая бытовую химию (духи, косметические средства, мыло), дорожные сумки, чемоданы, предметы одежды и обуви, бижутерию и ювелирные изделия, очки (список).

Для включения в реестр заявитель должен соответствовать некоторым требованиям. В частности, он должен пройти регистрацию в Узбекистане в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и владеть (или арендовать) торговыми пунктами в стране. Необходимо представить следующие документы (заявление будет рассматриваться в течение 20 рабочих дней):

документы, подтверждающие статус владельца бренда или уполномоченного поставщика;

контракт, заключённый напрямую с брендами или их уполномоченными поставщиками на импорт товара в Узбекистан;

сертификат качества или безопасности товара либо декларация соответствия;

документы о стране происхождения и производителе;

информация о товаре по коду ТН ВЭД;

информация о наличии торговых пунктов;

информация о наличии сайта брендов и ряд других данных.

Сертификат о включении компании в реестр, подписываемый заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли, будет действовать в течение одного года.

Плата за рассмотрение заявления составит 0,8% от суммы каждого импортного контракта, а по дополнительным соглашениям — от суммы допсоглашения. НДС на данную сумму взимается отдельно.

Переоформление сертификата будет стоить 5 базовых расчётных величины (сейчас эта сумма равна 1,5 млн сумов).