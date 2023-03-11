Министерство экономики и финансов в 2023 году ожидает получить 10 трлн сумов в качестве доходов от приватизации государственных активов, что на 66,6% больше показателя прошлого года. Об этом говорится в «Бюджете для граждан на 2023 год».

В 2022 году прогноз доходов от приватизации госимущества составлял 6 трлн сумов. В начале ноября директор Агентства по управлению госактивами (АУГА) Акмалхон Ортиков сообщал о приватизации гособъектов на 5 трлн сумов (на тот момент — 447 млн долларов США) и планах достичь показателя в 1 млрд долларов до конца года. Удалось ли достичь этого показателя, пока не сообщалось.

В 2023 году доходы консолидированного бюджета ожидаются на уровне 310,67 трлн сумов, а расходы — 343,21 трлн сумов. В результате образуется дефицит в 32,5 трлн сумов, или 3% к ВВП. Прогнозируемые доходы от приватизации в 10 трлн сумов планируется направить на покрытие части дефицита.

Помимо дефицита, государство должно погасить основной долг на 19,2 трлн сумов. В итоге потребуется найти источники финансирования дефицита и долга на общую сумму сумму 52,1 трлн сумов.

Эти источники подразделяются на две группы: внешние и внутренние. На внешние (52%) приходятся кредиты международных финансовых институтов и выпуск еврооблигаций (17,3 трлн сумов) и займы на реализацию государственных программа (7,8 трлн сумов). К внутренним (48%) относятся выпуск государственных казначейских облигаций (17 трлн сумов) и поступления от приватизации госактивов (10 трлн сумов).

В 2022 году доходы бюджета прогнозировались на уровне 254,57 трлн сумов, расходы — 280,12 трлн сумов, дефицит — 25,54 трлн сумов (3% к ВВП). По итогам года правительство не уложилось в лимит по расходам. Показатели по доходам фактически составили 286,5 трлн сумов (на 2,2% больше прогноза), расходам — 321,6 трлн сумов (+14,8%), дефицит — 35,1 трлн сумов, или 4% к ВВП (+37,4%).