До 15 марта 2023 года Булунгурский районный информационно-ресурсный центр, который с 1949-го по 2006 годы был известен всем булунгурцам как центральная районная библиотека, должен освободить родное здание, выкупленное в феврале предпринимателем на электронном аукционе.

Здание, находившееся на балансе Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, продано за 996 124 400 сумов. По словам предпринимателя, здание аварийное и будет снесено. Под вопрос поставлены участь свыше 17 тысяч книг и судьба коллектива.

Тревожный сигнал поступил в редакцию неделю назад. С группой «Сохраним Самарканд» мы сразу выехали в район. Любопытно: когда искали библиотеку в районном центре, то все встреченные нам люди знали, о какой библиотеке речь, указывали адрес и как проехать.

Оно и неудивительно, ведь несколько поколений булунгурцев получали знания, благодаря ее огромному книжному фонду, который к 1991 году насчитывал 50 тысяч томов научной, технической, исторической, художественной и прочей литературы на русском и узбекском языках.

В 2006 году, согласно постановлению президента «Об организации информационно-библиотечного обеспечения населения республики», часть общественных библиотек перешла под начало вузов. Центральную районную библиотеку в Булунгуре поделили на информационно-библиотечный и информационно-ресурсный центры, последний с фондом в 40 тысяч книг передали в подчинение Самаркандского архитектурно-строительного института.

Неужели в макулатуру?

У хранилища знаний довольно оригинальная архитектура но, к сожалению, здание не внесено в список культурного наследия. ИРЦ расположено буквально напротив шумного дехканского рынка, но внутри, за метровыми стенами, тихо: здесь до последнего времени жили-были книги. Мы их увидели — большую часть — в аккуратно перевязанных стопочках на полу. Как нам пояснили, более 17 тысяч книг предполагались к списанию, то есть должны были уйти в макулатуру. Именно этот факт и стал причиной нашего волнения и приезда в Булунгур.

«Разговоры о продаже здания шли с 2022 года, более того здание продавалось дважды, — говорит ветеран библиотечного дела Самаркандской области Мухаббат Шертаева, в недавнем прошлом методист областного информационно-библиотечного центра им. А. Пушкина. — С 2022 года работники Булунгурского филиала ИРЦ СамГАСУ обращаются во все инстанции, чтобы сохранить книжный фонд в самом районе. Однако до последнего времени их обращения игнорировали. В частности, Булунгурский хокимият отвечал, что это не в их компетенции.

Сердце моё кровью обливается от одной мысли, что столько книг может быть уничтожено. Моя мама 25 лет проработала в этой библиотеке, где вместе с коллегами они по крупицам собирали и формировали фонды, составляли каталоги. В своё время библиотека в Булунгуре слыла одной из лучших в области, под ее началом находились десятки совхозных и колхозных библиотек, ныне расформированных.

К сожалению, при создании информационно-ресурсных центров на протяжении нескольких лет фонды этой библиотеки были утеряны, осталось всего лишь около 30 тысяч книг, которые хочется сохранить для следующих поколений. Мне непонятно, почему местные власти столь равнодушны к происходящему? Ведь несколько лет тому назад подписано постановление президента №4354, согласно которому на районные хокимияты возлагалось дальнейшее развитие библиотек. Непонятно, на каком основании дирекция библиотеки СамГАСУ даёт распоряжение на списание книг, изданных до 1976 года? Такого постановления, указа или инструкции никогда не было и быть не могло на протяжении всех лет независимости Узбекистана!

Все эти действия по уничтожению книг библиотечных фондов с якобы словами на титульных страницах «СССР» или «советский» — измышления ретивых и невежественных местечковых начальников, из-за которых потеряны сотни тысяч ценных изданий. Сегодня Президент печётся о сохранности книжных фондов, как о достоянии народа, а тут…"

Да, вопросов к балансодержателю здания много, главный из которых — каким образом здание действующей библиотеки вдруг продаётся с аукциона и числится пустующим, согласно данным бывшего Министерства строительства (пункт №869 приложения №2 постановления президента от 18 марта №ПП-168)?

На страже книг

По словам заведующей Булунгурского районного информационно-ресурсного центра при СамГАСУ Буниды Исаевой, с 2006 года в здании ни разу не проводился даже косметический ремонт, не говоря уже о капитальном или реконструкции отопительной системы, замены кровли на крыше и так далее. Естественно, это привело к плачевному состоянию некоторых помещений, страшной сырости. И даже мощный фундамент, метровые стены из кирпича-сырца не помогли. Тем не менее работа библиотеки никогда не останавливалась.

«У нас более 2000 постоянных читателей, — говорит Бунида Исаева. — К нам приходят юристы, медики, архитекторы, инженеры, пенсионеры, студенты и школьники. Ведь у нас много ценной литературы на русском и узбекском языках по разным направлениям и специальностям, математике, физике, географии, биологии, истории. В наших хранилищах мы находим порой такие книги, которые читатели не могут отыскать в областных ИБЦ! Благодаря этим книгам Булунгур в своё время взрастил десятки профессоров, учёных, учителей и врачей, которые сегодня служат во благо и процветания нашей Родины».

На момент нашего посещения сотрудницы ИРЦ, в отчаянии опустившие руки, рассказывали, что со дня на день должны прислать машину для отправки книг: часть в СамГАСУ, часть — в макулатуру. На их доводы, что эти книги должны остаться в Булунгуре, им отвечали, мол, достаточно одного современного информационно-библиотечного центра — филиала областного ИБЦ им. Пушкина.

Он и правда имеется: читатели сидят в небольших, но уютных комнатках в арендуемом здании, под рукой у заведующих отделов принтер и компьютер (в отличие от филиала ИРЦ, где нет современного компьютера), стеллажи с новыми книгами. Однако его фонд насчитывает 13 тысяч книг, а, напомним, в многострадальной бывшей центральной библиотеке Булунгура свыше 30 тысяч изданий. Разница в объёмах очевидна, как очевидно и то, что оба ресурсных центра нуждаются в новых и собственных зданиях. Или в одном, но вместительном.

Свет в конце туннеля или отписка?

После публикации в социальных сетях и на сайте Кun.uz о ситуации с библиотекой в Булунгуре пресс-служба СамГАСУ дала официальный ответ. В частности, в нем подтверждается аварийное состояние здания, где просел фундамент, пришли в негодность кровельные покрытия.

«Согласно экспертизе соответствующих организаций, срок эксплуатации здания закончился, капитальный ремонт существующего здания нецелесообразен, — отмечается в сообщении. — На основании изложенных выводов руководство вуза направило официальные письма в вышестоящие организации с целью перестройки здания филиала на основе государственно-частного партнёрства. На сегодняшний день в филиале, согласно постановлению президента «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации» от 18 марта 2022 года, здание ИРЦ в Булунгуре снято с баланса университета решением, принятым в целях ускорения процесса прозрачной приватизации государственных активов.

Администрация университета обратилась в хокимият Булунгурского района за практической помощью по сохранению и использованию этих книг жителями Булунгура. В связи с тем, что влажность помещений здания филиала ИРЦ не соответствует условиям хранения литературы, книги временно перемещаются в другое здание, принадлежащее хокимияту района, до тех пор, пока не будет построен новый информационно-ресурсный центр.

В настоящее время проводится инвентаризация литературы. Ни одна из имеющихся книг не будет отправлена в макулатуру. СамГАСУ гарантирует, что вся литература будет сохранена. Кроме того, до этого момента в Булунгурском филиале ИРЦ работали пять библиотекарей, уборщица, плотник и три охранника. Все штаты сотрудников сохранены, сотрудники не потеряли работу".

В Булунгурском районном хокимияте как самим сотрудникам филиала ИРЦ, так и позже мне по телефону пообещали сохранить книжный фонд, временно разместив его в здании Дома культуры. Кроме того, в Ташкент на согласование отправлен проект строительства информационно-ресурсного центра стоимостью 2,8 млрд сумов. Если проект одобрят, то возведение нового хранилища знаний начнётся до конца этого года. Новости, конечно, неплохие, но, жаль, на официальном сайте хокимията Булунгурского района пока их нет, что вызывает сомнение…

По мнению же Мухаббат. Шертаевой, филиал ИРЦ не может быть расформирован без соответствующего приказа Министерства высшего образования, науки и инноваций РУз. Руководство СамГАСУ не уполномочено по своему желанию расформировывать или отказываться от прикреплённой к вузу библиотеки. Что касается строительства нового здания, то оно предназначалось для информационно-библиотечного центра, предусмотренного распоряжением президента аж в 2019 году, но никак не для филиала ИРЦ вуза.

Как видим, общественный резонанс в интернете немного сдвинул с мёртвой и, казалось, безнадёжной точки проблему, но, увы, не до конца. Группа общественного контроля «Сохраним Самарканд» при редакции «СВ» будет следить за развитием ситуации.