Как поступить на учёбу в ОАЭ
В 2018 году студентка Вестминстерского университета в Ташкенте Диёра Ахрарова поступила в дубайскую Школу глобального менеджмента SP Jain с филиалами в трёх странах. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о процессе поступления, системе образования и студенчестве в Эмиратах.
В 2018 году студентка Вестминстерского университета в Ташкенте Диёра Ахрарова поступила в дубайскую Школу глобального менеджмента SP Jain с филиалами в трёх странах. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о процессе поступления, системе образования и студенчестве в Эмиратах.
Район Dubai Design District
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