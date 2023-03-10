Как поступить на учёбу в ОАЭ

История Диёры Ахраровой

В 2018 году студентка Вестминстерского университета в Ташкенте Диёра Ахрарова поступила в дубайскую Школу глобального менеджмента SP Jain с филиалами в трёх странах. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о процессе поступления, системе образования и студенчестве в Эмиратах.

В 2018 году студентка Вестминстерского университета в Ташкенте Диёра Ахрарова поступила в дубайскую Школу глобального менеджмента SP Jain с филиалами в трёх странах. В рамках проекта «Заграничный диплом» она рассказала о процессе поступления, системе образования и студенчестве в Эмиратах.

Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
Другие материалы проекта
Гостем пятого выпуска стала Диёра Ахрарова. В 2018 году она поступила на грант в дубайскую бизнес-школу SP Jain с филиалами в Сингапуре, ОАЭ и Австралии. Сейчас Диёра работает исполнительным директором в AWJ Investment в Дубае.
О стремлении поехать за границу

Меня всегда больше интересовала жизнь за границей, чем в Узбекистане. Я далека от традиционных устоев, которых придерживается моя семья. Никогда не хотела идти по общепринятому сценарию для девушек из традиционных семей, где главная цель — удачно выйти замуж. Я хотела посвятить себя карьере и понимала, что за границей шансов реализовать свой потенциал гораздо больше.
Бизнес-комплекс Dubai World Trade Centre
Пока я училась в лицее при УзГУМЯ, заграничное образование воспринимала как мечту, которую не особо старалась осуществить. Мне казалось, что поступить в зарубежный вуз невозможно. Моё убеждение развеялось, когда мой родственник по программе обмена студентами полетел учиться в Штаты. Я подумала: «Если он смог, то почему не могу я?»

Дело оставалось за решением родителей. Но они не были готовы отпустить меня так далеко от дома. Поэтому после окончания лицея в 2017 году я поступила в Вестминстерский международный университет, чтобы хоть как-то компенсировать стремление поближе познакомиться с зарубежным образованием и культурой.
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Университет давал неплохие знания, студенческая жизнь была насыщенной. Но спустя год стоимость контракта повысилась на 10 миллионов сумов и составила около 3000 долларов. За такие деньги можно было учиться и за рубежом. Это стало основанием для переезда, но я не могла выбрать страну, где хотела учиться. Тогда моя знакомая порекомендовала поступать на бакалавриат в Школу глобального менеджмента SP Jain, имеющую филиалы в Дубае, Сингапуре и Сиднее. Учебное заведение принадлежит ОАЭ.

Бизнес-школа предлагала степень бакалавра или магистра по таким направлениям, как финансы, маркетинг, информационные технологии, международная логистика, управление человеческими ресурсами. Система обучения на бакалавриате устроена таким образом, что первый год студент проводит в Сингапуре, второй год получает знания в ОАЭ, а последние два года учится в Австралии. Магистратура работает по такой же схеме, но обучение длится два года. Перспектива учёбы в трёх странах меня привлекла, и за полтора месяца я собрала все документы.
Пакет документов для поступления
1
Копия паспорта
2
Диплом или аттестат с транскриптом оценок
Аттестат с отличием даёт возможность выделиться среди других кандидатов. Я окончила лицей с красным дипломом, что стало преимуществом при поступлении.
3
Общеобразовательные и языковые сертификаты
От наличия сертификата зависит количество экзаменов. Я не сдавала тест по английскому благодаря 7 баллам по IELTS. Абитуриенты с эквивалентным результатом теста TOEFL сдавали другие предметы. Сертификаты SAT и GMAT освобождают от ряда общеобразовательных предметов.
4
Рекомендательные письма
Я включила рекомендации преподавателей лицея, руководителей молодёжного проекта Young Leaders Development Project, где проходила стажировку в 2015 году, и своей знакомой, которая училась в бизнес-школе SP Jain.
5
Мотивационное эссе
В эссе я написала, что выросла в консервативной стране, где понимание социальной роли женщины ограничивается браком и детьми. Мне же хочется самой выбрать судьбу и для этого мне нужна поддержка университета. Также комиссия обращает внимание на финансовые возможности студента, поэтому стоит сказать, что вам нужен грант.
Документы я подавала на сайте вуза в конце апреля. Через полтора месяца мне выслали экзаменационные листы для шести предметов: логика, абстрактное мышление, математика, чтение, проверка общих знаний и тест на IQ.
Меня удивило, что вступительные экзамены кардинально отличаются от тех, которые сдают наши абитуриенты. Основное внимание уделяется не знанию предметов, а умению гибко мыслить и обрабатывать информацию. Так вместо привычных тестов с вариантами, графу ответов нужно было заполнять самому. Экзамены я сдавала онлайн с включённой камерой.
Финальным этапом было интервью. Оно проходило онлайн в дружелюбной обстановке. Беседа больше напоминала собеседование на работу. Мне задавали вопросы о выборе вуза, личных заслугах, планах на будущее и на знание профильных предметов.
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В июле мне на почту пришло письмо о зачислении в университет. Я выиграла грант, который полностью покрывал стоимость обучения. К письму прилагалась инструкция с дальнейшими указаниями, был расписан примерный бюджет на год. Переполненная радостью и гордостью, я показала свои результаты семье. Дедушка с бабушкой, чей голос старших в семье имел большой вес, меня поддержали и родители отпустили за границу. Я очень благодарна своей семье за поддержку.

На подготовку к переезду ушло порядка месяца. Школа оформила визу, выдала страховку и помогла найти жильё. Мне оставалось лишь оплатить их услуги. 29 августа 2018 года я прилетела в Сингапур. Знакомая встретила меня и показала город, так как здесь не практикуется встреча студентов автобусом с волонтёрами. Нас разместили в общежитии по два человека в комнате. Занятия начались на следующий же день.

Помимо учебной программы, нам проводили туры по главным достопримечательностям города, были поездки в горы, лесные походы, участие в фестивалях и концертах. Год в Сингапуре пролетел незаметно.
В сентябре следующего года я уже приехала в ОАЭ. Помню, что тяжело перенесла резкую смену влажной и дождливой погоды в Сингапуре на сухой и жаркий климат Дубая. Первое время очень скучала по природе, людям и атмосфере Сингапура. Потребовалось полгода, чтобы привыкнуть к новым условиям, найти друзей и влиться в ритм мегаполиса.

Во время учёбы мы с подругами снимали квартиру в пригороде Silicon Oasis, который расположен в 15 километрах от Дубая. В районе проживает много студентов, так как здесь доступные аренда и транспорт и разнообразные типы жилья — от комнаты до студии. Почти все вузы, в том числе и наша бизнес-школа, находятся в Академическом городке, до которого мы добирались всего за пять минут.
Отель Caesars Palace Dubai

О системе образования в Арабских Эмиратах

Учиться в ОАЭ дорого. Высшее образование для всех студентов платное. Стоимость варьируется от 3 до 30 тысяч долларов в год. Однако большинство вузов старается поддержать учащихся и предлагает щедрые стипендии. Университет может покрывать до 100% обучения, но чаще это 30-50%. Так моя бизнес-школа дала мне возможность учиться бесплатно, хотя сумма контракта за четыре года составляет около 100 тысяч долларов.
Если надеетесь получить финансовую помощь, при выборе вуза обращайте внимание на размер и условия получения стипендии. Заявки на стипендии обычно принимают во время подачи документов. Также желательно упомянуть своё материальное положение в мотивационном эссе.
В конце каждого учебного года администрация оценивает академические и внеклассные успехи студента-бюджетника и решает, продолжить ли финансирование. Поддержки также можно лишиться, если пропускать занятия и не следить за посещаемостью. Стипендию иногда можно получить и во время учёбы, впечатлив руководство достижениями за прошедший семестр.
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Ступени высшего образования в ОАЭ состоят из бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. По стране открыты десятки международных вузов, система образования в которых построена на опыте США, Канады и Европы. В университетах преподают и учатся иностранцы, поэтому главный язык обучения — английский. Требования к абитуриентам меняются от вуза к вузу. Обычно в университетах приём документов открывается два раза в год: на осенний и весенний семестры, но лучше уточнять информацию на сайте вузов.

Район Dubai Design District

Длительность обучения на бакалавриате составляет четыре года. Программы по инженерии и архитектуре могут закончится на год позже. Магистратура в среднем длится два года, но можно пройти ускоренный курс всего за год, защитить свой проект и получить диплом.
Студенты учатся по кредитно-модульной системе, где каждый предмет даёт определённое количество баллов. В зависимости от специальности нужно набрать в среднем 120-140 кредитов за все годы обучения. Каждый семестр список предметов обновляется. Поскольку я училась в школе, а не университете, расписание нам составляла администрация.
Учебный план состоит из общеобразовательных и профильных предметов, а также факультативов на выбор. В середине семестра проводится промежуточные контрольные, а в конце — итоговые. Продолжительность зимних каникул составляет неделю, а летом — четыре месяца — с мая по август.
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Особенность, которую я заметила во время учёбы в бизнес-школе — это постоянная работа в команде как на уроках, так и на внеклассных занятиях. В качестве домашнего задания часто дают совместные проекты. Вероятность того, что вы будете учиться со своими однокурсниками два семестра, крайне мала. Каждые полгода состав группы меняется. Гендерные баланс и национальное разнообразие — важный критерий. Такой подход развивает социальные навыки и учит эффективно работать с разными людьми.

Занятия проводятся в интерактивной форме. Большинство профессоров имеют опыт работы в сфере, в которой преподают. Так что учащиеся получают теоретические и практические знания. В качестве лекторов университет приглашает бизнесменов и предпринимателей, а после занятий студенты часто проходят стажировки в различных компаниях. Магистерские программы включают в себя обязательную практику. Во время написания дипломной работы мы искали подходящую организацию и отправляли письма с просьбой помочь в проведении исследования.
В 2020 году я должна была продолжить обучение в Сиднее. Но из-за пандемии границы закрылись и полететь в Австралию у меня не получилось. Третий курс я полностью проучилась дистанционно в Узбекистане, а на четвёртом вернулась обратно в Дубай. Последний семестр я посвятила дипломной работе. Защита была в мае, а затем университет организовал выпускной вечер для студентов и их родителей.
Мечеть шейха Заида в Абу-Даби
О студенческой жизни

Будни студентов в ОАЭ расписаны по часам. Студенческая жизнь настолько насыщенная, что времени на отдых практически не остаётся. После занятий учащиеся отправляются по библиотекам, спортивным секциям, творческим кружкам, языковым курсам и другим факультативам. Если вы не найдёте для себя ничего подходящего, то можете обратиться к руководству и открыть свой студенческий союз. Так, например, мы просили организовать занятия йогой, администрация специально нашла тренера и отвела спортплощадку.

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В моей бизнес-школе программа также включала постоянные выезды за город и посещение исторических памятников страны.Так мы с группой побывали в Абу-Даби, Шардже, Аджмане и Рас-эль-Хайме. В Дубае моими любимыми местами стали пляж Marina Beach, тематические парк Global Village, выставка Expo-2020 и торговый центр Dubai Mall с танцующими фонтанами. Если бы руководство не проявило инициативу, мы сами вряд ли бы смогли так детально изучить город. Правда за все развлечения приходится платить из своего кармана.
Жизнь в Арабских Эмиратах довольно дорогая. Если хотите сэкономить, начните с жилья. Искать квартиру лучше поближе к университету, потому что общественный транспорт в Дубае представлен только метро, но если станция находится далеко от вашего пункта назначения, придётся ездить на такси. В пригородах можно передвигаться на автобусах. Также советую обзавестись студенческой картой. Она даёт скидки на общественный транспорт и заведения общепита. Продукты дешевле покупать онлайн в сети магазинов Carrefour.
Официально студентам не разрешается работать, поэтому многие подрабатывают нелегально. Наиболее надёжным и перспективным вариантом остаются стажировки в организациях-партнёрах университета. В месяц студент может минимально зарабатывать от 300 долларов и выше. Это отличная возможность усилить своё резюме и остаться работать в стране после выпуска.
Если не брать в учёт стоимость жизни, то могу сказать, что Арабские Эмираты отлично подойдут для учёбы и работы. Лично для меня Дубай стал идеальным городом по нескольким причинам.
Пять причин учиться в Дубае
1
Безопасность
Чувство защищенности — первое, что я почувствовала после приезда. ОАЭ — одна из самых безопасных стран в мире. Вы можете гулять ночью по городу и не бояться за свою безопасность и имущество. Бывало, что мы могли не запирать дверь квартиры, и при этом оставались уверены, что ничего не украдут — не каждая страна может похвастаться такой безопасностью.
2
Возможность трудоустройства
После окончания вуза иностранным студентам выдают временную визу. Этого времени обычно достаточно, чтобы обустроиться и найти приличную работу. Я сейчас работаю исполнительным директором в компании AWJ Investment, в будущем планирую открыть свой бизнес.
3
Быстрый карьерный рост
Дубай считается одним из главных туристических, торговых и финансовых центров мира. Многие выпускники устраиваются на престижную работу, а в дальнейшем становятся востребованными специалистами в любой стране с развивающейся экономикой. Я тоже планирую в дальнейшем вернуться в родной Ташкент и внести свой вклад.
4
Мультикультурализм
Здесь можно встретить представителей разных национальностей, среди приезжих особенно много русскоязычных людей. Общение с ним расширяет кругозор и меняет привычное мышление. А ещё это новые друзья и совместные путешествия.
5
Климат
К жаре в Арабских Эмиратах быстро привыкаешь. Повсюду установлены кондиционеры и вентиляторы, так что солнце круглый год не пугает. Дубай — это город-курорт с широким спектром развлечений. Мне нравится проводить время на пляже. Я всегда мечтала жить у моря, а сейчас мой дом находится всего в километре от воды.
Помимо диплома, учёба в Арабских Эмиратах дала мне возможность получить уникальный опыт жизни в новой среде, полезные знакомства и, конечно, навык самостоятельности. Образование за границей действительно меняет сознание, учит общаться с разными по культуре и ментальности людьми и делает видимыми новые грани мира.
Все, кто мечтает учиться за рубежом, верьте в себя и ничего не бойтесь. Вопреки стереотипам, поступить в заграничный университет несложно, главное начать готовиться заранее. Попробуйте связаться со студентами из страны, в которой намерены учиться, и расспросите о процессе поступления, системе обучения и стоимости проживания. Подавайте заявку сразу в несколько вузов, это повышает шансы на поступление. Даже если вам откажут, вы получите опыт и будете знать на что обращать внимание в дальнейшем. Образование за границей — это вклад в будущее, и цель оправдывает все средства.
Текст подготовила Фарзона Хамидова.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Диёры Ахраровой.
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