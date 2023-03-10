В июле мне на почту пришло письмо о зачислении в университет. Я выиграла грант, который полностью покрывал стоимость обучения. К письму прилагалась инструкция с дальнейшими указаниями, был расписан примерный бюджет на год. Переполненная радостью и гордостью, я показала свои результаты семье. Дедушка с бабушкой, чей голос старших в семье имел большой вес, меня поддержали и родители отпустили за границу. Я очень благодарна своей семье за поддержку.



На подготовку к переезду ушло порядка месяца. Школа оформила визу, выдала страховку и помогла найти жильё. Мне оставалось лишь оплатить их услуги. 29 августа 2018 года я прилетела в Сингапур. Знакомая встретила меня и показала город, так как здесь не практикуется встреча студентов автобусом с волонтёрами. Нас разместили в общежитии по два человека в комнате. Занятия начались на следующий же день.



Помимо учебной программы, нам проводили туры по главным достопримечательностям города, были поездки в горы, лесные походы, участие в фестивалях и концертах. Год в Сингапуре пролетел незаметно.